Les conservateurs donneraient un laissez-passer aux géants du web, dit Rodriguez

MONTRÉAL — Après s’être finalement engagé à imposer les revenus des géants du web, le Parti libéral du Canada attaque maintenant le Parti conservateur, lui reprochant de vouloir laisser un passe-droit aux géants du web, de donner un avantage au contenu américain, ce qui représenterait une catastrophe pour notre langue et notre culture.

Au cours d’une rencontre avec la presse mardi à Montréal, le candidat libéral Pablo Rodriguez, qui était ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a repris l’essentiel des engagements électoraux du parti en matière de culture: offrir un laissez-passer culturel pour les jeunes de 12 ans, augmenter de 50 millions $ par année les fonds de Téléfilm Canada et forcer les géants du web à offrir du contenu d’ici et à en faire la promotion.

Mais il s’en est aussi pris à plusieurs reprises aux conservateurs d’Andrew Scheer, affirmant que notre culture ne peut tout simplement pas se permettre un mandat conservateur.

Il a reproché au Parti conservateur de vouloir laisser un passe-droit aux géants du web, de donner un avantage au contenu américain par rapport au contenu canadien, ce qui serait selon lui «catastrophique» pour notre langue et notre culture.