Les conservateurs équilibreraient le budget «sans compressions», promet O’Toole

OTTAWA — Erin O’Toole insiste sur l’objectif des conservateurs d’équilibrer le budget «sans compressions» d’ici 10 ans.

Lors d’un événement de campagne organisé au centre de diffusion du parti dans un hôtel d’Ottawa mardi, le chef conservateur a déclaré que le Canada empruntait effectivement plus de 400 millions $ par jour, ce qui a entraîné un déficit de 354 milliards $ l’année dernière dans la foulée des dépenses d’urgence provoquées par la pandémie de COVID-19.

M. O’Toole a affirmé que, s’il est élu, il mettra en place davantage de programmes de relance, mais qu’il mettra fin à une grande partie d’entre eux après la première année et les abolira sur cinq ans.

«Nous aiderons les secteurs très touchés par la pandémie afin que ces emplois soient préservés. Nous allons faire croître l’économie afin que nous puissions retrouver l’équilibre de manière responsable et équitable sans compressions», a-t-il déclaré en anglais aux journalistes.

Les responsables conservateurs ont déclaré que la solide reprise économique sur laquelle repose le plan conservateur suppose une croissance annuelle du PIB d’environ 3 %, un objectif atteint une seule fois depuis 2011.

Ni le budget libéral ni le programme du NPD ne mentionne l’équilibre budgétaire, les deux partis affirmant que l’investissement dans les programmes économiques et sociaux peut relancer l’économie et générer des revenus plus efficacement que des budgets sabrés.

Plus tôt mardi, Statistique Canada a publié des données indiquant que l’économie du pays a connu son pire trimestre depuis le début de la pandémie, se contractant de 1,1 % entre avril et juin et chutant possiblement encore en juillet.

«Sous Justin Trudeau, nous nous dirigeons plus loin sur la voie de la récession, pas sur la voie de la reprise», a lancé M. O’Toole à propos du chef libéral.

M. O’Toole, dont la plateforme n’est pas chiffrée, a également fait référence à un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui montre le Canada à la traîne des États-Unis dans son rebond économique.

Le budget libéral d’avril fait état de dépenses importantes pour les programmes sociaux et promet un retour à de petits déficits d’ici 2025.

Tout comme le plan conservateur, une reprise guidée par M. Trudeau repose sur une forte croissance du produit intérieur brut cette année et l’année prochaine.

Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a déclaré lundi que des mesures visant à augmenter les revenus, comme le combat contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal par des gens fortunés et l’augmentation du taux d’imposition des sociétés et celui sur la tranche de revenu la plus élevée, peuvent contribuer à financer des programmes coûteux comme l’assurance-médicaments universelle, un revenu minimum garanti et du logement abordable.

«Dans tous les cas, nous gérerons la dette et les déficits de manière responsable, en empruntant au besoin pour défendre les services sur lesquels les Canadiens et leurs familles comptent, et en nous dirigeant vers l’équilibre à l’avenir lorsqu’il sera prudent de le faire», indique la plateforme du NPD.