Les conservateurs et le NPD sont en hausse selon le plus récent sondage Léger

OTTAWA — Un nouveau sondage suggère que les conservateurs et le NPD ont le vent dans les voiles alors que s’amorce la deuxième moitié de la campagne électorale fédérale, tandis que les libéraux perdent des appuis.

Parmi les électeurs sondés par la firme Léger, en collaboration avec La Presse Canadienne, qui ont déjà fait leur choix pour le scrutin du 20 septembre, 34 % ont indiqué qu’ils appuieraient les conservateurs d’Erin O’Toole. Il s’agit d’une hausse de quatre points de pourcentage pour le parti par rapport au sondage du 16 août, soit au début de la campagne.

Le Nouveau Parti démocratique de Jagmeet Singh a aussi gagné quatre points de pourcentage dans les intentions de vote par rapport au début de la campagne. Le parti récolte 24 % des intentions dans le plus récent sondage.

Ces gains des conservateurs et des néo-démocrates à l’échelle nationale se font visiblement au détriment des libéraux et des verts. Le Parti libéral de Justin Trudeau a perdu cinq points de pourcentage par rapport au sondage du début de la campagne, et il récolte maintenant 30 % des intentions de vote.

Quant au Parti vert d’Annamie Paul, il ne lui reste que deux pour cent des intentions de vote. Le parti récoltait cinq pour cent des votes au déclenchement des élections.

Au Québec, le Bloc québécois d’Yves-François Blanchette récolte 29 % des intentions de vote, derrière les libéraux (33 %).

Ce sont toutefois les conservateurs qui ont fait les gains les plus importants dans la belle province depuis le début de la campagne. Ils ont en effet gagné cinq points pour s’établir à 20 %. Le NPD arrive quatrième à 13 %.

Toujours au Québec, le Parti populaire de Maxime Bernier obtient trois pour cent des intentions de vote, soit un de plus que les verts.

On ne peut pas attribuer une marge d’erreur à ce sondage conduit auprès de 2005 Canadiens entre le 27 et le 30 août, puisque les échantillons des sondages en ligne ne sont pas considérés comme aléatoires.