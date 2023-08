Les conservateurs étaient d’accord avec les mesures libérales face aux géants du web

OTTAWA — Le chef conservateur, Pierre Poilievre, affirme qu’on se croirait «en Corée du Nord» avec la loi adoptée par les libéraux qui vise les géants du web, mais son parti défendait une politique similaire lors de la dernière campagne électorale il y a deux ans.

La Loi sur les nouvelles en ligne obligera les géants du web à conclure des accords avec les médias d’information canadiens dans le but de leur offrir une compensation pour les nouvelles partagées ou autrement réutilisées sur leurs plateformes, comme Facebook et X.

M. Poilievre a affirmé lundi que cette loi fera disparaître les nouvelles d’Internet et empêchera les Canadiens de s’informer. Selon lui, les libéraux de Justin Trudeau ont fait adopter «des lois pour censurer l’Internet» parce qu’ils «ne veulent pas que les Canadiens sachent la vérité».

Meta venait d’annoncer lundi qu’en réponse à la loi fédérale, il supprimerait définitivement toutes les nouvelles au Canada de ses plateformes de médias sociaux, Facebook et Instagram, «au cours des prochaines semaines».

Or, dans leur plus récente plateforme électorale, les conservateurs proposaient une politique essentiellement similaire. S’ils étaient élus en octobre 2021, ils promettaient de créer un «régime de redevances» des médias numériques «pour nous assurer que les médias canadiens sont justement indemnisés pour le partage de leur contenu sur des plateformes comme Google et Facebook».

Ce régime devait «adopter une approche propre au Canada en intégrant les meilleures pratiques de pays comme l’Australie et la France». Il devait prévoir «un solide processus d’arbitrage et la création d’un droit de propriété intellectuelle pour les extraits partagés sur les médias sociaux».