Les conservateurs ne factureront plus leurs frais d’internet aux Canadiens

OTTAWA — Les membres du caucus conservateur de Pierre Poilievre ont appris qu’ils n’étaient plus autorisés à facturer aux contribuables leurs services d’internet à domicile.

Une ventilation des dépenses récentes montre que 31 députés conservateurs ont facturé aux contribuables des services d’internet à domicile pour eux-mêmes ou leur personnel. Cette information a été rapportée pour la première fois par le «National Post».

Parmi ceux qui ont réclamé ces dépenses, on retrouve l’ancienne cheffe du parti par intérim Candice Bergen et son collègue député manitobain James Bezan, ainsi que la députée de Calgary Michelle Rempel Garner et le représentant de la Colombie-Britannique Mark Strahl.

Une porte-parole de la Chambre des communes a déclaré que cette pratique est autorisée en vertu des règles existantes pour les députés, qui peuvent ajouter ces frais à leurs budgets de bureau.

Comme pour plusieurs Canadiens, la pandémie de COVID-19 a forcé les députés et leurs employés à travailler de la maison. Mais leurs bureaux sont maintenant ouverts depuis des mois, et aucune règle sanitaire actuelle ne les oblige à travailler de la maison.

Aucune règle n’a été enfreinte, mais le bureau du whip de l’opposition a dit aux députés qu’une nouvelle politique avait été établie pour le caucus, selon un récent courriel obtenu par La Presse canadienne.

Le courriel indique qu’il a été décidé qu’aucun membre du caucus ou employé ne pouvait facturer les frais d’internet à domicile, à la suite d’une discussion avec le chef conservateur, Pierre Poilievre.

Si le parti s’attend à ce que les Canadiens voient les conservateurs comme des intendants financiers responsables, «nous devons donner l’exemple», peut-on lire dans le message. Il ajoute que le parti envisage de proposer la fin de la politique actuelle de la Chambre des communes pour tous les membres.

«Avec les Canadiens qui continuent de faire face à une crise du coût de la vie, stimulée en partie par des dépenses gouvernementales irresponsables, nous ne nous attendons pas à ce que les contribuables paient la facture de l’internet à domicile des députés», a soutenu la whip en chef de l’opposition, Kerry-Lynne Findlay, dans un communiqué.

Mme Findlay a déclaré que les membres du caucus conservateur avaient été informés de la nouvelle politique.

La décision intervient alors que les députés se préparent pour une retraite du caucus de deux jours qui commence vendredi. La Chambre des communes reprendra ses travaux la semaine prochaine.