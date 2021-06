Les conservateurs se retirent du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale

OTTAWA — Les conservateurs se retirent en bloc du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, parce qu’il est utilisé, selon eux, pour couvrir un incident qui a provoqué le congédiement de deux scientifiques d’un laboratoire à haute sécurité nationale.

Le chef conservateur, Erin O’Toole, a expliqué jeudi que les membres conservateurs se retiraient «immédiatement» de ce comité où l’on retrouve des députés et sénateurs de tous bords.

Selon M. O’Toole, ce comité est utilisé comme «un outil» par le premier ministre Justin Trudeau afin d’empêcher les partis d’opposition de découvrir pourquoi l’Agence de la santé publique du Canada a mis fin, en janvier dernier, à l’emploi des scientifiques Xiangguo Qiu et Keding Cheng.

Un an et demi plus tôt, en juillet 2019, le couple de scientifiques avait été escorté hors du Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg, pour ce que la Santé publique qualifiait «d’éventuelles violations des protocoles de sécurité».

Le gouvernement libéral, invoquant des questions de sécurité nationale, a défié une ordonnance adoptée par la Chambre des communes, qui l’enjoignait à remettre au Comité spécial sur les relations sino-canadiennes tous les documents, non caviardés, liés à ces congédiements.

L’Agence de la santé publique du Canada a plutôt remis les documents au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, dont les membres ont une cote de sécurité maximale et sont tenus au secret.

Ce qui fait dire à M. O’Toole que les libéraux veulent couvrir l’incident qui a provoqué le congédiement des deux scientifiques.