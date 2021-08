Les conservateurs s’engagent à financer 40 % du projet de troisième lien à Québec

QUÉBEC — Les candidats du Parti conservateur dans la région de la Capitale-Nationale promettent qu’un gouvernement dirigé par leur chef Erin O’Toole financerait 40 % du projet de troisième lien routier entre Québec et la rive sud du fleuve Saint-Laurent.

Selon le communiqué publié conjointement par les candidats Bianca Boutin (Québec), Alupa Clarke (Beauport-Limoilou), Gérard Deltell (Louis-Saint-Laurent), Joël Godin (Portneuf—Jacques-Cartier), Véronique Laprise (Beauport—Côte-de-Beaupré—Île d’Orléans—Charlevoix), Gilles Lépine (Louis-Hébert) et Pierre Paul-Hus (Charlesbourg—Haute-Saint-Charles), il s’agit d’un projet structurant et porteur de développement économique.

Les candidats conservateurs en ont d’ailleurs profité pour accuser le Bloc québécois de «tourner le dos» aux gens de Québec parce que le chef Yves-François Blanchet a refusé de prendre position dans le dossier.

Dans une citation attribuée à Pierre Paul-Hus, celui-ci soutient que «les citoyens de la région veulent le troisième lien, le gouvernement du Québec aussi» et qu’ainsi «les conservateurs sont à l’écoute des besoins et de la population».

Toujours selon le communiqué, sa collègue Véronique Laprise ajoute que le pays a «besoin d’un gouvernement qui s’intéresse au développement économique régional». À son avis, «le Parti conservateur est le seul qui en fait une priorité» et l’appui au troisième lien «en est un exemple concret».

Lors d’une annonce officielle du lancement du projet, en mai dernier, le gouvernement du Québec estimait la construction d’un tunnel entre Québec et Lévis entre six et sept milliards $. Une facture à laquelle on s’attend devoir ajouter des dépenses supplémentaires pouvant s’élever jusqu’à neuf ou dix milliards $.

Le tunnel de 8,3 kilomètres, construit sur deux étages sous le fleuve, pourrait accueillir environ 50 000 véhicules par jour.