Les conservateurs s’opposent à l’idée d’un Parlement virtuel en temps de crise

OTTAWA — Les conservateurs persistent et signent: ils veulent que les députés siègent en personne à la Chambre des communes et non de façon virtuelle seulement.

En conférence de presse jeudi matin, Andrew Scheer a réitéré qu’il souhaite qu’un nombre réduit de députés siège de façon régulière en personne pour poser des questions au gouvernement.

Il ajoute que l’idée d’un Parlement «virtuel», tel que proposé par le gouvernement, pourrait être un complément pour les députés qui habitent plus loin et ne pourraient pas se déplacer en voiture.

Cette question est au coeur des négociations entre partis, alors qu’ils s’apprêtent à siéger de nouveau pour adopter les subventions salariales pour les entreprises.

M. Scheer s’est défendu de vouloir ralentir le processus, estimant que le portail pour les entreprises ne sera mis en ligne que dans quelques semaines de toute manière.

Le président de la Chambre des communes estime que les séances virtuelles pourraient être en vigueur d’ici quatre semaines.