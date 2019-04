Les corps des 3 alpinistes disparus dans le parc de Banff ont été retrouvés

BANFF, Alb. — Les corps des trois alpinistes professionnels de renommée mondiale qui auraient été surpris par une puissante avalanche dans le parc national de Banff, la semaine dernière, ont été retrouvés.

Les recherches pour retrouver l’Américain Jess Roskelley ainsi que les Autrichiens David Lama et Hansjorg Auer avaient été freinées par le mauvais temps et les mauvaises conditions générales

Parcs Canada a annoncé dimanche après-midi que les trois hommes ont été retrouvés sans vie.

Ils ont été portés disparus pendant qu’ils tentaient de grimper le versant est du Howse Peak, près de la «promenade des Glaciers», au coeur du parc national. Ils devaient être de retour mercredi.

Un hélicoptère avait été envoyé dans le secteur et avait découvert des signes de plusieurs avalanches et des débris contenant des équipements d’alpinistes. Des recherches plus approfondies avaient été suspendues jusqu’à ce que les conditions météorologiques s’améliorent.

Un spécialiste de la sécurité de Parcs Canada a évalué que l’avalanche était de taille 3. Selon un site internet d’un institut de recherches suisse, une telle avalanche est assez puissante pour «ensevelir et détruire des véhicules, endommager de gros poids lourds, détruire de petits bâtiments, et casser des arbres».