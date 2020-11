Les Courageuses: la Cour suprême refuse d’entendre leur cause contre Gilbert Rozon

MONTRÉAL — C’est la fin pour l’action collective intentée par les «Courageuses» contre le fondateur de Juste pour rire, Gilbert Rozon: la Cour suprême du Canada vient de refuser d’entendre leur cause.

Le groupe de femmes s’était auparavant fait débouter en Cour d’appel, qui avait tranché qu’elles n’avaient pas le droit d’aller de l’avant avec une action collective.

Ne voulant pas abandonner, elles s’étaient adressées à la Cour suprême pour faire annuler cette décision.

Peine perdue: le plus haut tribunal du pays a fait savoir lundi matin qu’il n’allait pas se pencher sur leur dossier, ce qui laisse le jugement de la Cour d’appel intact. La Cour suprême n’indique jamais pourquoi elle accepte ou refuse d’entendre une cause.

Pour faire valoir leurs droits, les femmes du groupe avaient choisi de procéder par action collective. Cette façon de procéder a une particularité et une étape supplémentaire par rapport aux autres poursuites judiciaires: elle doit être autorisée par un juge avant d’aller de l’avant. Ici, la Cour supérieure avait donné le feu vert, mais cette décision avait ensuite été annulée par la Cour d’appel.

«Les Courageuses» — le nom que les femmes se sont elles-mêmes donné — voulaient poursuivre Gilbert Rozon pour 10 millions $. Elles accusent l’ex-producteur de harcèlement et d’agressions sexuelles. Selon elles, M. Rozon aurait fait au moins 20 victimes sur une période de 34 ans, de 1982 à 2016, ce que réfute fermement l’ex-producteur.

Aucun tribunal ne s’est penché sur les gestes qu’elles reprochent à l’homme de 66 ans.

Ce refus de la Cour suprême ne porte toutefois que sur la possibilité pour les femmes de se regrouper et de poursuivre ensemble, en se servant du mécanisme de l’action collective.

Cela ne signifie donc pas forcément la fin des procédures.

D’ailleurs, le juge Stephen Hamilton de la Cour d’appel — qui avait rendu la décision pour la majorité — écrivait dans le tout dernier paragraphe du jugement : «Je réitère que cette conclusion ne porte que sur le véhicule procédural choisi par l’intimée, soit l’action collective, et ne concerne en rien le fond de l’affaire, sur lequel il ne m’appartient pas de me prononcer. D’autres moyens légaux sont à la portée des membres qui souhaitent entreprendre une action contre l’appelant, le rejet de l’action collective ne devant pas nécessairement entraîner un abandon des procédures ou une négation de la responsabilité de l’appelant.»

Le jugement de la Cour d’appel tient

En janvier, la Cour d’appel avait tranché que les fautes alléguées contre Gilbert Rozon dans cette poursuite sont des «questions individuelles qui devront être prouvées au cas par cas», et pour cette raison, elles ne se qualifient pas pour une action collective.

Il donnait un exemple type d’une action collective : un produit défectueux. Toutes les personnes qui l’ont acheté ont la même cause contre le fabricant, pour les mêmes motifs et les dommages réclamés sont souvent les mêmes.

Mais ici, ce n’est pas le cas, selon la Cour : «Les gestes et les paroles reprochés auraient eu lieu à différents moments sur une période d’au moins 34 ans envers différentes personnes. La nature des gestes varie grandement d’une personne à l’autre. Le contexte n’est pas toujours le même. Ces gestes devront être prouvés de façon individuelle et non de façon commune».

Finalement, le préjudice subi par les femmes n’est pas le même non plus. Il peut «varier grandement», écrit le magistrat de la Cour d’appel, en fonction de nombreux facteurs, dont la nature de l’agression, ses impacts physiques et psychologiques, et mêmes financiers.

Le juge de la Cour supérieure qui avait initialement autorisé l’action avait une autre vision des choses: il écrivait que selon lui, «le véhicule procédural de l’action collective a démontré son efficacité dans les dossiers d’agressions sexuelles puisqu’il a permis à des centaines de victimes d’avoir accès à la justice au Québec». Si «Les Courageuses» n’étaient pas autorisées à intenter leur action, «il est fort probable que de très nombreuses victimes seraient privées de l’exercice de leurs droits».

Cette action civile était distincte des accusations criminelles qui ont été portées contre l’homme.

Gilbert Rozon subit actuellement un procès pour viol et attentat à la pudeur d’une femme, des gestes qui auraient été posés en 1980. Ce procès tire à sa fin: le procureur de la Couronne va présenter sa plaidoirie jeudi.