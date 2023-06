Les coûts du régime de soins dentaires seraient surévalués par Ottawa, selon le DPB

OTTAWA — Le directeur parlementaire du budget estime que le régime fédéral de soins dentaires coûtera près de 3 milliards $ de moins que ce que les libéraux prévoyaient ce printemps, en supposant que les gouvernements provinciaux n’abandonnent pas leur couverture existante.

Les libéraux ont promis un régime d’assurance dentaire autonome pour les Canadiens à revenu faible ou moyen qui ne sont pas couverts par une assurance collective. Cette promesse fait partie de l’entente de soutien et de confiance conclue l’an dernier avec les néo-démocrates pour éviter des élections anticipées.

Le programme de soins dentaires devrait être lancé avant la fin de 2023, en commençant par les personnes admissibles de moins de 18 ans, les personnes handicapées et les aînés.

Les libéraux avaient initialement réservé 5,3 milliards $ sur cinq ans pour lancer ce programme, mais ils ont rehaussé cette prévision à 13 milliards $ dans le dernier budget, en mars.

Le directeur parlementaire du budget (DPB) suggère plutôt que le coût sera plus près de 10,1 milliards $, grâce en partie à la couverture d’assurance dentaire existante dans certaines provinces, aux quotes-parts payées par certains bénéficiaires, et aux efforts de recouvrement des coûts.

Le DPB souligne par contre que si les provinces abandonnaient leur couverture existante et renvoyaient plutôt leurs citoyens vers le régime fédéral, l’estimation augmenterait et le coût serait de 2 milliards $ de plus que le budget prévu jusqu’ici par le gouvernement.