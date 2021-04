Les crimes haineux ont bondi de 51% à Toronto, en partie à cause de la pandémie

TORONTO — Les plaintes et les arrestations pour crimes haineux dans la plus grande ville du pays ont fortement augmenté l’année dernière, les personnes juives et noires ayant été les plus fréquemment touchées par ces gestes, selon un rapport annuel de la police de Toronto publié jeudi.

Le rapport cite la pandémie de COVID-19, une maladie signalée pour la première fois à Wuhan, en Chine, et le meurtre par la police de George Floyd, un homme noir à Minneapolis, comme ayant contribué à la flambée des crimes haineux.

Le corps de police a parlé d’une augmentation sans précédent. En tout, 210 plaintes liées à des crimes haineux ont été signalées à la police en 2020, comparativement à 139 l’année précédente; il s’agit d’un bond de 51%, et d’un bilan bien au-dessus de la moyenne de 152 incidents par an relevée au cours de la dernière décennie.

Le rapport de l’unité des crimes haineux indique que la police a arrêté 41 personnes, soit près de deux fois plus que les 23 suspects arrêtés l’année précédente.

La communauté juive a été la plus touchée l’an dernier, suivie des communautés noires, LGBTQ et asiatiques/chinoises.

Alors que les infractions les plus courantes étaient liées au vandalisme et au harcèlement criminel, des membres des communautés asiatique/chinoise et sud-asiatique/indienne étaient fréquemment agressés.

Les attaques contre les personnes d’origine asiatique ont considérablement augmenté en Amérique du Nord depuis le début de la pandémie au milieu de fausses allégations selon lesquelles le virus aurait été délibérément répandu par la Chine. Dans un tiers de ces agressions à Toronto, la police a déclaré que les suspects avaient attribué à la Chine la responsabilité de la pandémie de COVID-19.

«Dans tous ces cas d’agression, les victimes ont fait l’objet de commentaires désobligeants et ont été soit frappées ou poussées par le ou les suspects ou se sont fait cracher dessus lors de l’agression», indique le rapport.

Parmi les données principales du rapport:

– Les crimes haineux contre les personnes d’origine asiatique ou chinoise sont passés de trois à 15;

– Les crimes haineux contre les personnes noires sont passés de 13 à 43;

– Les crimes haineux commis en ligne sont passés de huit à 21.

L’unité des crimes haineux a souligné que les événements internationaux font partie des facteurs qui peuvent influer sur le nombre d’attaques signalées. Les incidents visant des personnes noires, par exemple, ont considérablement augmenté après que le meurtre de George Floyd a déclenché de grandes manifestations contre la police et le racisme systémique.

L’organisation Friends of Simon Wiesenthal Center for Holocaust Studies a qualifié d’«extrêmement préoccupant» le fait que les Juifs restent le groupe le plus ciblé. Dans l’ensemble, les incidents antisémites à Toronto ont augmenté de 43% pour s’établir à 63.

«Au milieu de la pandémie, nous avons assisté à une augmentation alarmante des crimes de haine visant toutes les communautés, a déclaré Michael Levitt, directeur de l’organisation. La montée de la haine en ligne est particulièrement inquiétante, car des individus se sont tournés vers diverses plateformes pour organiser des attaques et répandre un discours vil, y compris l’antisémitisme.»

Malgré le nombre plus élevé d’arrestations, la police a également eu du mal à résoudre de nombreux incidents signalés en raison d’un manque de témoins ou d’informations d’identification des suspects.

«Ces facteurs présentent des défis considérables pour ces types d’enquêtes et d’arrestations de suspects», note le rapport.