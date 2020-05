Les décrets d’urgence prolongés jusqu’au 9 juin en Ontario

TORONTO — Les Ontariennes et Ontariens ne seront pas autorisés à manger dans les bars et restaurants, à se réunir en groupes de plus de cinq personnes ou à utiliser les équipements des terrains de jeux jusqu’à la mi-juin, au minimum.

Le gouvernement provincial a annoncé qu’il prolongeait ses décrets d’urgence liés à la COVID-19 jusqu’au 9 juin.

Ils avaient déjà été prolongés le 19 mai et devaient venir à échéance le 29 mai.

Les décrets touchent la fermeture des garderies, des bibliothèques, des théâtres, des bars et des restaurants, sauf pour les commandes pour emporter et la livraison.

Cela signifie également que les Ontariens qui cherchent à vaincre la chaleur dans les piscines publiques et les pataugeoires ne pourront pas le faire avant le 9 juin, au minimum.

L’Ontario est en état d’urgence depuis le 17 mars. Cet état d’urgence a été prolongé jusqu’au 2 juin.

La province a signalé mercredi 292 nouveaux cas de COVID-19 et 32 décès supplémentaires.

Il s’agit du deuxième jour consécutif avec moins de 300 nouveaux cas, après plusieurs jours consécutifs de plus de 400.

Cela porte le total provincial à 26 483. Le total comprend 2155 décès et 20 372 cas résolus.

Le nombre de tests rapportés mercredi est passé à 15 133, comparativement à 9875 la veille.