Les démocrates comptent accroître leur emprise sur la Chambre des représentants

WASHINGTON — Les démocrates espèrent mardi s’assurer le contrôle de la Chambre des représentants pour deux années de plus tandis qu’ils misent sur l’attention qu’ils accordent aux soins de santé, une campagne de financement concluante et une indignation largement répandue dans les banlieues contre le président Donald Trump pour élargir encore plus leur majorité à la Chambre.

Les républicains souhaitent évincer certains des 29 démocrates dans des districts remportés par M. Trump en 2016, principalement des nouveaux venus, dans des endroits comme l’Iowa, Oklahoma City, Salt Lake City, le Nouveau-Mexique rural, le nord de l’État de New York et la Virginie.

Mais presque tous les démocrates sortants dans les districts potentiellement vulnérables ont dépensé plus que leurs adversaires du Parti républicain, souvent par de grandes marges. Les démocrates ont aussi investi des millions dans des sièges détenus par les républicains dans certains secteurs d’Atlanta, de Cincinnati, de Dallas, de Houston et d’Indianapolis, et même dans des bastions du «GOP» comme Little Rock, dans l’Arkansas, l’ouest du Colorado et l’Alaska.

Les démocrates contrôlent la Chambre avec 232 sièges contre 97, avec cinq sièges vacants et un indépendant. Il faut 218 sièges pour s’assurer une majorité à la Chambre.

Si le démocrate Joe Biden devait avoir le dessus sur M. Trump et que les démocrates remportaient la majorité au Sénat, le parti contrôlerait pleinement la Maison-Blanche et le Congrès pour la deuxième fois seulement depuis 1995.

Une plus grande majorité démocrate permettrait à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, de faire adopter les priorités du parti, dont l’expansion de la couverture des soins de santé et la création d’emplois avec de nouveaux projets d’infrastructure.

Les élections à la Chambre de cette année devraient coûter un montant record de 7,3 milliards $ US en dépenses par les campagnes des candidats et les groupes extérieurs, selon une évaluation du groupe non partisan Center for Responsive Politics. À la mi-octobre, les campagnes des candidats avaient à elles seules rapporté 1,7 milliard $, un autre record.