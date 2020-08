Les démocrates donnent le coup d’envoi de leur convention lundi soir à Milwaukee

MILWAUKEE — La première soirée de la convention du Parti démocrate, lundi, mettra en vedette plusieurs anciens responsables républicains qui soutiennent Joe Biden contre Donald Trump à l’élection présidentielle de novembre.

Les organisateurs ont annoncé que l’ancien gouverneur de l’Ohio John Kasich ferait un discours, aux côtés de l’ancienne représentante de New York Susan Molinari et de l’ancienne gouverneure du New Jersey Christine Whitman.

M. Kasich, qui a été l’un des derniers prétendants dans la course à l’investiture républicaine en 2016, est un farouche opposant du président Trump.

Meg Whitman, ancienne chef de la direction de Hewlett Packard, est également annoncée au programme lundi soir. Mme Whitman faisait partie des membres de premier plan des campagnes présidentielles du républicain Mitt Romney, mais a soutenu la démocrate Hillary Clinton en 2016.

Le coprésident de la campagne de Joe Biden, Cedric Richmond, a déclaré que la participation de conférenciers de tous les horizons politiques donnerait une image d’unité pendant une période difficile pour les États-Unis.

Pendant ce temps, Donald Trump fait campagne dans le Wisconsin cette semaine. Il a déclaré lundi à l’émission «Fox and Friends» qu’il n’avait pas d’autre choix que d’aller parler directement aux électeurs «parce que nous avons de faux médias dans ce pays».

Le Wisconsin est considéré comme un État pivot dans la course pour obtenir une majorité des votes du collège électoral. La convention démocrate se tient également dans cet État, à Milwaukee, mais la majorité des orateurs y participeront virtuellement en raison de la pandémie de COVID-19.