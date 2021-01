Les démocrates enclenchent une nouvelle procédure de destitution contre Donald Trump

WASHINGTON — Les démocrates de la Chambre des représentants ont enclenché lundi une nouvelle procédure de destitution contre le président Donald Trump, qui pourrait devenir le premier président de l’histoire à faire l’objet d’une telle procédure à deux reprises.

La résolution démocrate contient un seul chef d’accusation, celui d’«incitation à une insurrection» relativement à l’explosion de violence survenue mercredi dernier au Capitole des États-Unis.

La résolution rappelle les propos mensongers du président concernant sa défaite face à Joe Biden; les pressions qu’il a exercées sur des responsables électoraux de la Géorgie pour lui «trouver des votes»; et le rassemblement auquel il a participé devant le Capitole, lors duquel il a encouragé ses partisans à se «battre comme des démons» avant qu’ils ne donnent l’assaut.

La violence qui a suivi a fait au moins cinq morts, dont un policier.

«Le président Trump a gravement mis en danger la sécurité des États-Unis et de ses instances gouvernementales», peut-on lire dans la résolution présentée par les représentants démocrates David Cicilline (Rhode Island), Ted Lieu (Californie) et Jamie Raskin (Maryland).

La résolution pourrait être soumise au vote de la Chambre mercredi ou jeudi.

Une autre résolution, celle-là demandant au vice-président Mike Pence d’invoquer le 25e amendement pour chasser M. Trump du pouvoir, a été bloquée par les républicains de la Chambre.

Cette résolution pourrait faire l’objet d’un nouveau vote mardi.

– Par Lisa Mascaro, Darlene Superville et Mary Clare Jalonick, The Associated Press