Les déplacements régionaux pourront recommencer le 23 juin dans l’Atlantique

HALIFAX — Trois des quatre provinces de l’Atlantique ont annoncé mardi matin qu’elles lèveraient les restrictions frontalières et ouvriraient les déplacements à l’intérieur de la région à partir de la semaine prochaine.

La Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador affirment que la réouverture du 23 juin est possible en raison de la baisse constante des taux de COVID-19 dans ces provinces, et le Nouveau-Brunswick devrait annoncer sa position plus tard dans la journée.

Cette décision signifie que les voyageurs du Canada atlantique n’auront pas à s’isoler pendant 14 jours à leur entrée dans chacune des provinces.

Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Iain Rankin, a déclaré que sa province était également sur la bonne voie pour s’ouvrir au reste du pays au plus tard le 14 juillet.

M. Rankin a dit que les discussions se poursuivaient avec les autres premiers ministres de l’Atlantique sur la coordination d’une ouverture au reste du Canada.

Il a indiqué par communiqué que le faible nombre de cas dans toute la région indique que «la réouverture pour nos voisins est la bonne étape à suivre».

À l’Île-du-Prince-Édouard, le premier ministre Dennis King a déclaré que les résidents des autres provinces de l’Atlantique ainsi que des Îles-de-la-Madeleine qui ont reçu une injection de vaccin contre la COVID-19 pourront entrer dans la province sans avoir à s’isoler. La mesure commencera «en douceur» le 23 juin pour ceux qui entrent dans le cadre des déplacements actuellement approuvés, avant de s’élargir le 27 juin.

Les autres visiteurs canadiens pourront entrer sans s’isoler à partir du 28 juillet, à condition d’avoir reçu deux injections de vaccin, a-t-il déclaré aux journalistes. La province met en place un système de laissez-passer pour permettre aux voyageurs de mettre à jour leur statut vaccinal avant leur arrivée.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, a déclaré que les résidents du Canada atlantique seraient les bienvenus dans sa province à compter de 00 h 01 le 23 juin, sans exigence de test et d’isolement.

Dans un communiqué de presse publié mardi, M. Furey a déclaré que la réouverture profiterait aux entreprises locales, réunirait les familles et les amis et rapprocherait les gens «d’une vie plus normale que nous pourrons tous apprécier».