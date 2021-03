Les députés étudieront la sécurité des voyageurs qui se placent en quarantaine

OTTAWA — Les députés entendront des ministres et des fonctionnaires fédéraux dès cette semaine sur la sécurité des voyageurs de retour au pays, dans la foulée des allégations de deux femmes qui disent avoir été agressées sexuellement pendant la quarantaine obligatoire.

Le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes a voté pour la tenue d’une audience avec les ministres fédéraux de la Sécurité publique et de la Santé. Des représentants de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), de l’Agence des services frontaliers du Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada seront aussi présents.

Les conservateurs ont proposé l’audience alors que des informations circulaient selon lesquelles un agent de contrôle de quarantaine ainsi qu’un voyageur avaient été accusés dans deux affaires distinctes d’agression sexuelle qui auraient eu lieu le mois dernier.

La semaine dernière, les conservateurs avaient demandé de suspendre l’obligation pour les voyageurs d’aller en quarantaine dans des hôtels jusqu’à ce que de meilleures mesures de sécurité soient en place. Ils voulaient aussi mettre fin au recours à des agents de sécurité, qui, selon eux, n’ont pas été correctement évalués pour vérifier la quarantaine à la maison des voyageurs.

De son côté, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, ne croit pas nécessairement que les mesures de quarantaine devraient être suspendues, mais il souhaite voir des améliorations pour assurer la sécurité des voyageurs en quarantaine.

Le député libéral John McKay, président du comité, a déclaré lundi que l’audience pourrait avoir lieu cette semaine, mais a prévenu qu’il serait difficile de planifier les témoignages à temps.