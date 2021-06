Les députés fédéraux réclament un sommet sur l’islamophobie cet été

OTTAWA — Les parlementaires fédéraux demandent au gouvernement de convoquer un sommet d’urgence sur l’islamophobie d’ici la fin juillet.

À la Chambre des communes, les députés ont voté vendredi à l’unanimité pour adopter une motion du NPD exigeant le rassemblement à la suite de l’attaque meurtrière de dimanche contre une famille musulmane de London, en Ontario.

La députée de London-Fanshawe Lindsay Mathyssen, qui a présenté la motion non contraignante, a déclaré que le gouvernement libéral devait aller au-delà de l’expression de condoléances.

«Une famille musulmane partie se promener, comme le font beaucoup de familles et de personnes durant cette pandémie, n’est jamais rentrée chez elle à cause de la haine. Personne ne devrait se sentir menacé dans sa communauté et dans son quartier», a-t-elle dit.

Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a déclaré que le Canada devait s’attaquer de toute urgence à un problème de suprématie blanche et de radicalisation d’extrême droite et apporter des changements de politique à tous les ordres de gouvernement pour empêcher une autre attaque.

La police allègue que l’attaque, lors de laquelle quatre membres d’une famille ont été tués après avoir été percutés par une voiture, était un acte planifié qui visait des musulmans.

Les funérailles des quatre membres de la famille qui ont été écrasés et tués sont prévues samedi après-midi au Centre islamique du sud-ouest de l’Ontario, à London.

Des proches ont identifié les morts comme étant Salman Afzaal, 46 ans, sa femme Madiha Salman, 44 ans, leur fille Yumna Salman, 15 ans, et la grand-mère de l’adolescente, Talat Afzaal, 74 ans.

Le fils de neuf ans du couple, Fayez, a été grièvement blessé, mais devrait se rétablir.

Nathaniel Veltman fait face à quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré et à un chef de tentative de meurtre en lien avec l’attaque.