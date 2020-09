Les députés parents à Terre-Neuve pourront amener leur bébé en Chambre

SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Même si le ton peut monter, les cris et les gémissements ne sont pas bienvenus dans l’enceinte de l’Assemblée législative, mais certains nouveaux visages à Terre-Neuve-et-Labrador pourraient ne pas s’en empêcher.

Les députés ont voté à l’unanimité mercredi pour permettre aux parents d’amener leurs enfants en Chambre lorsqu’ils siègent.

La vice-première ministre et ministre des Finances, Siobhan Coady, a présenté le changement proposé aux règles mercredi matin au nom du comité du Règlement. Soulignant que la députée libérale Sarah Stoodley est enceinte, Mme Coady a déclaré: «Nous voulons être en mesure de nous assurer que nous pourrons accueillir le bébé en Chambre.»

Des applaudissements nourris ont éclaté dans la salle. Le comité a également recommandé de supprimer l’exigence selon laquelle les membres doivent «se tenir debout à leur siège, le visage découvert, pour parler».

Mme Coady a déclaré que l’élimination de cette règle aidera l’Assemblée législative à être plus accueillante envers les membres qui pourraient porter un couvre-visage ou un couvre-chef ou qui pourraient ne pas avoir la capacité de se lever. Elle a dit que la règle était restée inchangée depuis 1951 et qu’elle n’était plus pertinente.

Aucun député à l’Assemblée législative n’a voté contre les deux changements proposés.

La députée progressiste-conservatrice Lela Evans était très émue lorsqu’elle a commenté les changements proposés et la façon dont ils pourraient aider à soutenir les femmes.

«La présence mène à l’acceptation», a-t-elle déclaré. «Nous parlons de diversité, mais nous devons nous assurer que si nous voulons des femmes au gouvernement, nous puissions trouver un moyen pour que les femmes puissent être présentes au gouvernement.»

Mme Stoodley a déclaré à la salle qu’elle avait hâte d’amener son fils à l’Assemblée législative après sa naissance dans quelques semaines.

«Nous ne serons pas trop dérangeants, je le promets», a-t-elle affirmé.