Le NPD confirme qu’il appuiera la Loi sur les mesures d’urgence

MONTRÉAL — Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a mis un terme au suspense lundi en confirmant que sa formation politique n’a pas changé d’avis et appuiera comme prévu, «avec réticence», le gouvernement lors d’un vote crucial sur la Loi sur les mesures d’urgence qui doit se tenir en soirée. Le Bloc québécois et les conservateurs sont contre.

«La menace est toujours là», a-t-il expliqué en conférence de presse, faisant référence à des camionneurs et à leurs partisans qui sont toujours présents en retrait dans la région d’Ottawa.

Selon lui, le pays fait clairement face à une «crise nationale» et à une «sérieuse attaque sur notre démocratie».

M. Singh a cependant prévenu que ça ne sera pas un chèque ne blanc. «Nous sommes prêts à retirer notre appui et à forcer un vote sur la Loi sur les mesures d’urgence dès que nous croyons qu’elle ne sera plus nécessaire», a-t-il dit. Et cet appui «ne va pas continuer pour (…) tous les 30 jours» prévus par la loi.

Un comité de députés néo-démocrates analysera d’ailleurs la situation et pourrait recommander que l’appui soit retiré.

La Loi sur les mesures d’urgence prévoit que si au moins 20 députés ou 10 sénateurs signent une motion demandant l’abrogation de la déclaration de situation de crise, la chambre concernée votera sur la motion au terme d’un débat ininterrompu d’au plus dix heures devant se tenir dans les trois jours de séance qui suivent.

«Nécessaire», dit Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau a défendu en matinée la «nécessité» d’avoir recours à la Loi sur les mesures d’urgence.

Lors d’une conférence de presse en compagnie de plusieurs ministres de haut rang, M. Trudeau a expliqué que de déclarer l’état d’urgence il y a une semaine a permis de prendre des mesures que ne permet aucune autre législation.

Il a notamment indiqué que les policiers peuvent désormais contraindre des remorqueurs de retirer des camions ou encore désigner des routes amenant à des postes frontaliers comme des zones ne pouvant pas être occupées.

Et «cet état d’urgence n’est pas terminé», bien que les blocages aient été levés aux frontières et que la situation s’améliore à Ottawa où les policiers ont délogé les camionneurs du centre-ville au cours des derniers jours.

«Nous savons qu’il y a toujours un certain nombre de personnes affiliées aux blocages illégaux qui sont dans la région, a déclaré le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino. Nous devons demeurer vigilants.»

Des tentatives de bloquer le poste frontalier situé à Surrey, en Colombie-Britannique, ont eu lieu dans les derniers jours, a-t-il dit, et la situation à proximité du pont Ambassador, à Windsor, en Ontario, est suivie attentivement.

Le premier ministre a assuré qu’il ne maintiendrait la loi en vigueur pas «une journée de plus que ce qui est nécessaire» et que son recours sera évalué quotidiennement.

Le gouvernement est en train d’avoir «une réflexion» sur ce qui déterminera quand l’état d’urgence pourrait être levé, sachant bien que les camionneurs pourraient bien revenir dès ce moment.

«On sent encore que ces jours-ci, dans le moment présent, la situation d’urgence est encore présente», a-t-il dit.

Vote de confiance

M. Trudeau a refusé de dire clairement si la motion sur laquelle se prononceront les députés en soirée sera un vote de confiance, soit un vote qui pourrait faire tomber le gouvernement et déclencher des élections.

«Je ne peux pas imaginer que quiconque vote contre ce projet de loi exprime autre chose qu’un profond manque de confiance à l’égard de la capacité du gouvernement à assurer la sécurité des Canadiens à un moment extrêmement important», a-t-il indiqué.

Le chef néo-démocrate a pour sa part déclaré avoir «toujours su, dès le début» qu’il s’agissait d’un vote de confiance compte tenu du sérieux des implications du recours à la Loi sur les mesures d’urgence par rapport, à titre d’exemple, au Discours du Trône, qui constitue aussi un vote de confiance.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a pour sa part dénoncé le manque «de courage» de M. Trudeau qui invoque «la loi la plus contraignante de l’arsenal juridique» et qui, par «peur de se planter», menace d’en faire un vote de confiance.

«À l’intérieur du caucus du premier ministre, ils ont des gens dont la conscience dit: « pas sûr que je veux faire ça »; au NPD, ils ont des gens dont la conscience dit: « pas sûr qu’on veut voter en faveur de ça nous autres »», a-t-il expliqué.

Les conservateurs critiquent vivement la décision du gouvernement et certains demandent aux libéraux de révoquer la loi maintenant que les blocages qui ont effectivement fermé la ville pendant plus de trois semaines semblent être terminés.

Lors de la période des questions, en après-midi, la cheffe conservatrice par intérim, Candice Bergen, a demandé au gouvernement quels critères lui permettront de déclarer la fin de l’état d’urgence. M. Trudeau lui a répondu que ce sera «dès que ces mesures ne seront plus nécessaires».

Si la motion venait à être défaite lors du vote à la Chambre des communes, la loi et tous les pouvoirs extraordinaires qui en découlent seraient annulés. Si elle est adoptée, ils resteraient en place jusqu’à la mi-mars, au plus tard.

Les députés débattent de la mesure depuis jeudi matin, bien que les 15 heures de débat prévues vendredi aient été annulées pour des raisons de sécurité, alors que la police est intervenue pour expulser les manifestants qui bloquaient toujours les rues à l’extérieur.

Indépendamment de ce qui se passera avec le vote, il y aura une enquête pour revoir son utilisation. Un rapport doit être déposé à la Chambre des communes et au Sénat d’ici février prochain.

Le Sénat doit également voter sur l’utilisation de la loi, mais le débat n’a pas encore commencé dans cette chambre.