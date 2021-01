Les destinations soleil suspendues jusqu’au 30 avril, annonce Justin Trudeau

OTTAWA, Ohio — Les quatre principaux transporteurs aériens au Canada suspendent les vols vers les destinations soleil, précisément les Caraïbes et le Mexique, à partir de dimanche et jusqu’au 30 avril.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé de nouvelles mesures plus strictes pour limiter la propagation des variants internationaux du coronavirus à l’approche de la semaine de relâche.

À compter du 3 février, les Canadiens revenant au pays seront redirigés vers quatre aéroports – Montréal, Toronto, Vancouver ou Calgary.

En plus du test de dépistage négatif requis avant le départ, ils seront soumis à un test obligatoire à leur arrivée à l’aéroport. Ils devront rester dans un hôtel supervisé, à leurs frais, en attendant le résultat du second test. Le séjour pourrait durer trois jours et le coût osciller autour de 2000 $.

«Si ce test est négatif, la quarantaine pourra se terminer à la maison avec des mesures de surveillance accrues. Ceux qui testent positif feront leur quarantaine dans un centre de la santé publique pour s’assurer qu’ils ne sont pas porteurs d’un nouveau variant du virus», a offert M. Trudeau.

Le premier ministre du Québec, qui a maintes fois critiqué M. Trudeau dans les derniers jours, avait changé de ton vendredi.

Dans un message sur Twitter, François Legault a remercié le premier ministre canadien pour les mesures annoncées et lui a offert «toute la collaboration du gouvernement du Québec».

Délais de Moderna

La compagnie pharmaceutique Moderna a également averti plusieurs pays, dont le Canada, qu’il y aurait des délais dans la prochaine livraison de la semaine prochaine. Le Canada recevra 180 000 doses, soit 78 % du nombre prévu.

Les livraisons de Moderna arrivent toutes les trois semaines. M. Trudeau a soutenu que la situation allait revenir à la normale pour la prochaine livraison, à la fin février.

Pfizer a averti qu’il y aurait également des délais dans ses livraisons au Canada pendant quatre semaines. Le pays n’a pas reçu de doses de Pfizer cette semaine et recevra une fraction des doses prévues les deux premières semaines de février.

Il y a cependant une lueur d’espoir. Santé Canada pourrait bientôt autoriser le vaccin fabriqué par AstraZeneca et l’Université d’Oxford.

Dans une déclaration diffusée vendredi, Santé Canada a indiqué qu’il termine actuellement son examen scientifique et prévoit prendre une décision par rapport au vaccin d’AstraZeneca «au cours des prochains jours».