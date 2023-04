Les deux ministres de l’Environnement participeront au Sommet Climat Montréal

MONTRÉAL — Les ministres de l’Environnement du Québec et du Canada participeront à la deuxième édition du Sommet Climat Montréal, qui se déroulera les 9 et 10 mai 2023 au Grand Quai du Port de Montréal.

L’an dernier, près de 500 personnes, dont le ministre de l’Environnement fédéral Steven Guilbeault et son homologue québécois Benoit Charette, avaient participé au sommet.

Leur présence respective à l’événement organisé par le Partenariat Climat Montréal, en collaboration avec la Ville de Montréal, a été confirmée mercredi matin.

Il est prévu que la mairesse de Montréal Valérie Plante donne le coup d’envoi du sommet, en compagnie de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault.

Des leaders montréalais des milieux des affaires, philanthropique, politique, communautaire, environnemental et les citoyens participeront à des ateliers qui aborderont des thèmes comme la décarbonation des bâtiments et des transports, la lutte contre les changements climatiques dans une optique de lutte aux inégalités, le rôle du milieu des affaires et de la finance dans la lutte contre les changements climatiques et la part de la philanthropie et du secteur de la santé dans l’effort climatique.