Les deux motoneigistes retrouvés dimanche ont été identifiés

SAINT-HENRI-DE-TAILLON, Qc — Le coroner a identifié les deux motoneigistes français dont les corps ont été retrouvés dimanche dans les eaux du lac Saint-Jean.

Il s’agit de Julien Benoit, 34 ans, et de Yan Thierry, 24 ans. Ils faisaient partie d’un groupe de huit touristes français partis en excursion de motoneige avec un guide lorsqu’ils ont sombré dans les eaux glacées du lac Saint-Jean près de Saint-Henri-de-Taillon.

Les deux corps ont été retrouvés à plus de trois kilomètres du lieu des recherches initiales.

Les équipes de recherche et de sauvetage poursuivent leurs efforts pour retrouver les deux derniers touristes dont les corps n’ont toujours pas été retrouvés, six jours après le tragique accident.

Plusieurs dizaines de policiers et de plongeurs sont toujours déployés, appuyés par des drones et un hélicoptère. Des observateurs se trouvent aussi dans des embarcations à la surface de l’eau et d’autres sont en motoneige le long des berges.

Le guide du groupe, Benoît L’Espérance, 42 ans, de Montréal, est mort à l’hôpital mercredi, tandis que le corps du touriste français Gilles Claude, 58 ans, a été retrouvé vendredi. Trois membres du groupe ont survécu.