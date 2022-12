Les deux officiers de l’armée de l’air blâmés sont réintégrés

OTTAWA — L’Aviation royale canadienne réintègre deux officiers qui ont été sanctionnés pour leur inaction lorsque des pilotes de chasse ont proposé un surnom homophobe comme «indicatif d’appel».

Ces «indicatifs d’appel» sont des surnoms que les pilotes de chasse se donnent entre eux — comme «Maverick» pour Tom Cruise dans «Top Gun».

En juin dernier, le colonel Colin Marks et le lieutenant-colonel Casey Mask n’avaient pas su empêcher un groupe de pilotes de chasse d’attribuer un indicatif d’appel inapproprié à un autre pilote. Ils ont plaidé coupables lors d’une audience la semaine dernière.

Le major-général Iain Huddleston a annoncé mardi, dans un message aux membres de l’armée de l’air, la décision de réintégrer les deux officiers supérieurs à leur poste.

Le major-général a indiqué que MM. Marks et Mask ont fait preuve d’humilité, et que lui et le commandant de l’Aviation royale canadienne, le lieutenant-général Eric Kenny, croient que les deux officiers peuvent apprendre de leur erreur.

Le colonel Marks sera donc autorisé à assumer le commandement de la base d’avions de chasse à Bagotville, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le lieutenant-colonel Mask, quant à lui, retourne à son poste de commandant d’un escadron de CF-18 à la base de Cold Lake, en Alberta.

Un groupe de survivantes d’agressions sexuelles au sein de l’armée avait fait part de ses inquiétudes quant à la réintégration des deux officiers sans que l’état-major ne prenne de mesures concrètes pour les punir de ne pas être intervenus lors de cet épisode homophobe.