Les deuxièmes doses seront administrées dans tous les CHSLD de Montréal le 8 mai

MONTRÉAL — L’administration d’une deuxième dose de vaccin contre la COVID aux résidants des CHSLD de Montréal sera complétée à la fin de la semaine prochaine, soit le 8 mai. Les personnes vivant en résidence privée pour personnes âgées seront ciblées tout de suite après, bien que des deuxièmes doses aient déjà commencé à être administrées là aussi.

La Direction de la santé publique de Montréal a fait le point, mercredi, sur la situation sanitaire et n’avait que de bonnes nouvelles à livrer. Ainsi, tous les indicateurs de propagation de la maladie sont stables ou en baisse et le nombre d’hospitalisations se situe à 219 personnes, comparativement à plus de 900 au coeur de la deuxième vague. Par ailleurs, la situation demeure tout de même sous haute surveillance aux soins intensifs qui ont charge présentement de 67 patients.

La Direction de la santé publique de Montréal a dit ne pas avoir constaté pour le moment de ralentissement dans la prise de rendez-vous pour les quelque 2200 doses d’AstraZeneca offertes la veille, et ce, malgré le décès d’une quinquagénaire atteinte de thrombose à la suite de l’administration de ce vaccin. La présidente-directrice générale du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Sonia Bélanger, a également précisé qu’il n’y avait jusqu’ici aucune hausse rapportée de cas se présentant dans les urgences montréalaises avec des symptômes de thromboses qui pourraient être reliées au vaccin AstraZeneca.

Mardi, la métropole a atteint le seuil des 750 000 doses vaccinales administrées.

Bien que la métropole ait réussi à éviter jusqu’ici la forte augmentation de cas que prévoyaient les modèles de l’Institut national de santé publique (INSPQ), la progression des variants est conforme à ce que l’on attendait, ceux-ci représentant désormais 65 % des nouveaux cas. Les analyses démontrent que la quasi-totalité des variants identifiés (95 %) sont celui en provenance du Royaume-Uni. Il y a eu, en tout jusqu’ici, 125 cas identifiés des trois autres variants — brésilien, nigérian et sud-africain — et deux cas du variant indien qui ont été détectés dès leur entrée au Canada et isolés immédiatement.

Les données font état de 18 éclosions actives présentement en milieu hospitalier, événements qui sont suivis et contrôlés de près par le milieu de la santé.

La directrice de la santé publique de Montréal, la docteure Mylène Drouin, s’est réjouie par ailleurs qu’il n’y ait eu aucun événement de super-transmission dans la métropole, mais avertit que cette possibilité plane toujours au-dessus de la tête des Montréalais. Elle en a profité pour remercier à quelques reprises la population montréalaise pour son adhésion aux mesures sanitaires, un élément majeur selon elle de la résistance face à la progression du virus et de ses variants.

Par contre, elle estime que ce sont des facteurs multiples qui expliquent cette réussite, dont la vaccination, la détection rapide des cas et la suppression de la propagation.