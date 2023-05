Les diplômées universitaires plus nombreuses, les doctorants plus souvent des hommes

MONTRÉAL — Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à être titulaires d’un diplôme universitaire, mais leurs homologues masculins obtiennent un doctorat en plus grande proportion, et graduent plus souvent dans un domaine relié aux sciences, dévoile mercredi un rapport de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Le document de l’Institut, basé sur le recensement de 2021, indique que chez les 25 à 34 ans, 29,3 % des hommes et 42 % des femmes détenaient un grade universitaire.

Chez les 25 à 64 ans, les femmes représentaient plutôt 56,1 % des personnes ayant un diplôme universitaire en 2021. Cette proportion a d’ailleurs augmenté de 0,8 point de pourcentage, au Québec, de 2016 à 2021.

Malgré cette majorité de femmes universitaires, «les hommes demeuraient majoritaires parmi les titulaires d’un doctorat», précise l’ISQ. Chez les diplômés universitaires âgés de 25 à 64 ans, au Québec, 53,6 % des hommes détenaient un doctorat, contre 46,4 % des femmes, en 2021. Toutefois, la majorité des personnes ayant un grade universitaire de premier cycle ou une maîtrise sont des femmes.

La division traditionnelle des métiers dits masculins ou féminins se fait encore sentir. Plus des deux tiers des diplômés ayant obtenu leur plus haut titre scolaire en sciences, en technologie, en ingénierie ou en mathématiques étaient des hommes. Les femmes demeurent fortement majoritaires dans les domaines de l’éducation (78,3 %) et de la santé (77,5 %).

Les étudiants masculins sont quant à eux grandement représentés dans les programmes d’ingénierie (79,2 %). Ils composent 70 % des groupes dans les cours de mathématiques, d’informatique et de sciences de l’information. Toutefois, un peu plus de la moitié des élèves (52,3 %) sont des femmes dans les programmes de sciences et technologie de la science.

En général, la proportion de la population québécoise détenant un grade universitaire est à la hausse. En 2021, le nombre de diplômés âgés de 25 à 64 ans avait augmenté de 17,1 % depuis 2016.

50 % des doctorants immigrants ou résidents non permanents

Au Québec, les immigrants et les résidents non permanents représentent 50 % des personnes ayant un doctorat. Ils sont d’ailleurs plus nombreux à avoir un diplôme universitaire en général: 27,3 % d’entre eux ont un grade universitaire, alors qu’ils représentent 18,3 % de la population des 25 à 64 ans dans la province.

«Les immigrants sont plus scolarisés que la population non immigrante, tant au Québec qu’en Ontario et au Canada dans son ensemble», indique l’ISQ. Les immigrants admis au Québec entre 2016 et 2021 représentent 40,2 % de l’accroissement de la population de diplômés universitaires, lors de cet intervalle.

