Les dirigeants autochtones rencontrent le roi Charles à Londres avant le couronnement

LONDRES — Une délégation de dirigeants autochtones du Canada a rencontré le roi Charles III avant le couronnement de samedi.

La cheffe nationale de l’Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald, le président de l’Inuit Tapiriit Kanatami, Natan Obed, et la présidente du Ralliement national des Métis, Cassidy Caron, ont eu une audience jeudi au palais de Buckingham.

M. Obed a dit que les dirigeants ont pu parler des problèmes auxquels sont confrontées leurs communautés et ont invité le roi à se rendre au Canada pour poursuivre le travail de réconciliation.

Les trois dirigeants disent que cette réunion visait à établir une relation avec le roi et que les conversations plus difficiles sur l’histoire coloniale du Canada viendront plus tard.

D’autres dirigeants autochtones se sont également rendus à Londres pour le couronnement, dont plusieurs grands chefs du Manitoba.

Le grand chef du Manitoba Keewatinowi Okimakanak, Garrison Settee, et la grande cheffe de l’Assemblée des chefs du Manitoba Cathy Merrick disent qu’ils sont venus en partie pour rappeler au roi sa relation par traité avec les peuples autochtones du Canada.