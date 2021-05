Les dirigeants de l’UE s’entendent pour donner 100 millions de doses de vaccin

BRUXELLES — Les dirigeants de l’Union européenne ont convenu mardi de faire don d’au moins 100 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 aux pays les plus pauvres d’ici la fin de l’année, alors que les approvisionnements augmentent régulièrement à travers l’Europe.

Réunis à Bruxelles pour un sommet de deux jours, les 27 dirigeants ont appuyé un texte dans lequel ils s’engagent à poursuivre leurs efforts «pour augmenter les capacités mondiales de production de vaccins afin de répondre aux besoins mondiaux».

Les dirigeants ont également appelé «à intensifier le travail pour garantir un accès équitable au niveau mondial aux vaccins contre la COVID-19» et ont réitéré leur soutien au programme COVAX soutenu par l’ONU. COVAX vise à garantir un accès équitable aux vaccins contre la COVID-19 pour les pays avec une économie à faible ou moyen revenu.

Le programme a subi un revers majeur la semaine dernière lorsque son plus grand fournisseur, le Serum Institute of India, a annoncé qu’il n’exporterait probablement plus de vaccins avant la fin de l’année en raison de la crise de la COVID-19 sur le sous-continent.

Les dirigeants ont reconnu que la vaccination avait finalement repris sur leur continent après un démarrage douloureusement lent par rapport aux campagnes réussies aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Israël. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté des données aux dirigeants suggérant que 300 millions de doses auront été délivrées dans la région d’ici la fin mai, avec environ 46 % de la population adulte du bloc de 450 millions ayant reçu au moins une première dose de vaccin.

Mais alors que les campagnes de vaccination continuent de progresser dans le monde occidental, les pays les plus pauvres ont du mal à s’approvisionner. Lors d’un sommet sur la santé à Rome la semaine dernière, le premier ministre italien Mario Draghi a déclaré que près de 1,5 milliard de doses de vaccin avaient été administrées dans plus de 180 pays à travers le monde. Mais seulement 0,3 % d’entre eux l’ont été dans des pays à faible revenu, tandis que les pays les plus riches en ont administré environ 85 %.

En plus du don de vaccins, les dirigeants se sont engagés à aider les pays dans le besoin à développer la production de vaccins au niveau local.