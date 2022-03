Les discussions reprennent entre l’Ukraine et la Russie

KYIV, Ukraine — Les premiers pourparlers face à face en deux semaines entre la Russie et l’Ukraine ont commencé mardi en Turquie, suscitant de fragiles espoirs de progrès vers la fin d’une guerre qui s’est transformée en une campagne d’usure sanglante.

Un conseiller du président ukrainien a précisé que la réunion à Istanbul était axée sur l’obtention d’un cessez-le-feu et de garanties pour la sécurité de l’Ukraine – des questions qui ont été au cœur des précédentes négociations infructueuses.

Avant les pourparlers, le président ukrainien a indiqué que son pays était prêt à déclarer sa neutralité, comme Moscou l’a exigé, et était ouvert à un compromis sur la région orientale contestée du Donbass – des commentaires qui pourraient donner un élan aux négociations. Mais alors même que les négociateurs se rassemblaient, les forces russes ont frappé un dépôt pétrolier dans l’ouest de l’Ukraine et démoli un bâtiment gouvernemental dans le sud, faisant plusieurs morts.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré aux deux parties qu’elles avaient une «responsabilité historique» d’arrêter les combats.

«Nous croyons qu’il n’y aura pas de perdants dans une paix juste. Prolonger le conflit n’est dans l’intérêt de personne», a déclaré M. Erdogan en saluant les deux délégations assises de part et d’autre d’une longue table.

Résistance ukrainienne

L’objectif de Vladimir Poutine d’une victoire militaire rapide a été contrecarré par la résistance ukrainienne. Mais tout espoir suscité par les perspectives de fin du conflit s’accompagnait d’un scepticisme occidental quant à l’engagement du dirigeant russe à rechercher la paix. La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, croit que M. Poutine n’est «pas sérieux au sujet des pourparlers».

Dans des combats qui se sont transformés en une impasse, les forces ukrainiennes ont repris Irpin, une banlieue clé au nord-ouest de la capitale, Kyiv, a déclaré lundi le président Volodymyr Zelensky. Mais il a averti que les troupes russes se regroupaient pour reprendre la région.

«Nous devons encore nous battre, nous devons endurer, a déclaré M. Zelensky dans son discours vidéo nocturne à la nation. C’est une guerre impitoyable contre notre nation, contre notre peuple, contre nos enfants.»

Il a également fustigé les pays occidentaux, qu’il a à plusieurs reprises accusés de ne pas aller assez loin pour punir Moscou ou soutenir l’Ukraine. L’hésitation de l’Occident à fournir des armes rend ces nations partiellement responsables de la destruction provoquée, a-t-il déclaré.

«La peur fait toujours de vous un complice», a-t-il lancé.

Outre Irpin, les forces ukrainiennes ont repris le contrôle de Trostianets, au sud de Soumy dans le nord-est, après des semaines d’occupation russe qui ont laissé un paysage dévasté par la guerre.

En arrivant dans la ville lundi, l’Associated Press a vu les corps de deux soldats russes abandonnés dans les bois et des chars russes brûlés et tordus. Un «Z» rouge marquait un camion russe, son pare-brise fracturé, près de caisses de munitions empilées. Les forces ukrainiennes entassées sur un char arboraient des signes de victoire. Des habitants hébétés étaient alignés au milieu de bâtiments calcinés pour demander de l’aide.

On ne sait pas où les troupes russes sont allées, dans quelles circonstances elles ont fui et si la ville restera libre d’elles.

L’Ukraine, quant à elle, a annoncé qu’elle tenterait d’évacuer les civils de trois villes du sud mardi. La vice-première ministre Iryna Vereshchuk a indiqué que des couloirs humanitaires partiraient de Marioupol, ainsi que d’Enerhodar et de Melitopol. Ces deux dernières villes sont sous contrôle russe, mais Mme Vereshchuk n’a pas précisé si Moscou avait accepté les couloirs.

Les forces terrestres de M. Poutine se sont embourbées en raison de la résistance ukrainienne plus forte que prévu, combinée à ce que les responsables occidentaux qualifient de faux pas tactiques russes; de manque de moral; de pénuries de nourriture, de carburant et d’équipement pour temps froid; et d’autres problèmes.

En réponse, la Russie semble se concentrer davantage sur le Donbass, la région à prédominance russophone où des rebelles soutenus par Moscou mènent une guerre séparatiste depuis huit ans, a déclaré le responsable.

Dans une autre indication de ce changement, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a annoncé mardi que la «libération du Donbass» était le principal objectif militaire de Moscou.

Le général Choïgou, dont les quelques apparitions publiques ce mois-ci ont soulevé des questions sur sa santé et sur le lieu où il se trouve, a déclaré aux hauts responsables militaires que la Russie avait en grande partie achevé la première étape de son opération et se tournait vers «l’objectif principal – la libération du Donbass».

Bien que cela présente une possible stratégie de sortie pour permettre à M. Poutine de sauver la face, cela fait également craindre aux Ukrainiens que le Kremlin ne vise à diviser le pays, le forçant à céder une partie de son territoire. Pourtant, les commentaires de M. Zelensky selon lesquels il était ouvert au compromis sur la région indiquaient une voie possible pour les négociations.

Dépôt pétrolier attaqué

Un missile a frappé un dépôt pétrolier dans l’ouest de l’Ukraine lundi soir, la deuxième attaque contre des installations pétrolières dans une région qui a jusqu’à présent été épargnée par le pire des combats.

Mardi matin, une explosion a creusé un trou dans un bâtiment administratif de neuf étages à Mykolaïv, une ville portuaire du sud que la Russie a tenté en vain de capturer.

Sept personnes sont mortes dans l’attaque au missile et 22 ont été blessées, a déclaré M. Zelensky dans un discours aux législateurs danois.

«C’est terrible. Ils ont attendu que les gens aillent travailler» avant de frapper le bâtiment, a déclaré le gouverneur régional Vitaliy Kim. «J’ai trop dormi. J’ai de la chance.»

Dans d’autres développements :

— Le chef de l’organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies est arrivé en Ukraine pour tenter d’assurer la sécurité des installations nucléaires du pays. Les forces russes ont pris le contrôle de la centrale désaffectée de Tchornobyl, site en 1986 du pire accident nucléaire au monde, et de la centrale active de Zaporijjia, où un bâtiment a été endommagé lors des combats.

– La Russie a détruit plus de 60 édifices religieux à travers le pays en un peu plus d’un mois de guerre, la plupart des dégâts étant concentrés près de Kyiv et dans l’est, a déclaré mardi l’armée ukrainienne dans un message.

– Bloomberg News a révélé avoir suspendu ses activités en Russie et en Biélorussie. Les clients des deux pays ne pourront accéder à aucun produit financier Bloomberg et les fonctions de négociation des titres russes ont été désactivées conformément aux sanctions internationales, a précisé la compagnie.

Les pourparlers antérieurs entre la Russie et l’Ukraine, tenus en personne en Biélorussie ou par vidéo, n’ont pas réussi à faire avancer la fin d’une guerre qui a tué des milliers de personnes et chassé plus de 10 millions d’Ukrainiens de chez eux, dont près de 4 millions de leur pays.

La Russie exige depuis longtemps que l’Ukraine abandonne tout espoir de rejoindre l’alliance occidentale de l’OTAN, que Moscou considère comme une menace. M. Zelensky a indiqué au cours du week-end qu’il était ouvert à cela, affirmant que l’Ukraine était prête à déclarer sa neutralité, mais il a ajouté que le pays avait besoin de ses propres garanties de sécurité dans le cadre de tout accord. Le conseiller de M. Zelensky, Mykhailo Podolyak, a déclaré que la fin de la guerre dépendait de «garanties de sécurité internationales pour l’Ukraine».

Quel rôle pour Abramovich?

Roman Abramovich, un allié de longue date de M. Poutine qui a été sanctionné par le Royaume-Uni et l’UE, était également présent dans la salle des pourparlers d’Istanbul. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré que le propriétaire du club de football de Chelsea servait de médiateur non officiel approuvé par les deux pays – mais le mystère sur son rôle a été approfondi par des informations selon lesquelles il aurait pu être empoisonné lors d’une précédente série de pourparlers.

Le média d’investigation Bellingcat a rapporté lundi que M. Abramovich et deux délégués ukrainiens avaient souffert de douleurs oculaires et d’irritations cutanées compatibles avec un empoisonnement aux armes chimiques après avoir assisté aux pourparlers de paix le 3 mars. Le gouvernement britannique a déclaré que les allégations étaient «très préoccupantes», mais M. Peskov a répliqué que les informations «ne correspondent pas à la réalité».