Les discussions vacillent à l’OTAN sur les adhésions, mais vont se poursuivre

BRUXELLES — Les émissaires de l’OTAN n’ont pas réussi à parvenir à un consensus mercredi sur l’opportunité d’entamer des pourparlers d’adhésion avec la Finlande et la Suède, ont déclaré des diplomates, alors que la Turquie réitérait ses objections à l’adhésion des deux pays nordiques.

Les envoyés se sont rencontrés au siège de l’OTAN à Bruxelles après que les ambassadeurs de Finlande et de Suède ont soumis des demandes écrites pour rejoindre l’organisation militaire, dans un mouvement qui marque l’une des plus grandes ramifications géopolitiques de la guerre de la Russie contre l’Ukraine – et qui pourrait réécrire la carte de la sécurité de l’Europe.

Les diplomates, qui ne souhaitaient pas être nommés en raison du caractère sensible des discussions, ont refusé de dire qui ou quoi bloquait la procédure. Ils ont souligné les messages de bon nombre des 30 alliés de l’OTAN accueillant favorablement les demandes de la Finlande et de la Suède.

L’ambassadeur lituanien Deividas Matulionis a déclaré aux médias suédois et finlandais que les émissaires avaient échangé des points de vue sur leur sécurité nationale. «La discussion portait sur cela, mais c’est à la Turquie de commenter», a-t-il déclaré.

Les responsables de l’OTAN ont également refusé de fournir des détails. Ils ont souligné les remarques faites plus tôt mercredi par le secrétaire général Jens Stoltenberg, selon lesquelles «nous sommes déterminés à résoudre tous les problèmes et à parvenir à une conclusion rapide». Les réunions et les contacts diplomatiques visant à aborder les divers enjeux se poursuivront.

Le président américain Joe Biden a exprimé mercredi son optimisme à ce sujet.

«Je pense que nous allons nous en sortir», a-t-il déclaré.

La Turquie est le seul allié à avoir clairement exprimé son opposition à l’adhésion des deux pays – et alors que le président croate a suggéré mercredi que son pays pourrait faire de même pour obtenir un compromis de la part des puissances occidentales, il est peu probable qu’il soit en mesure de faire dérailler le soutien du gouvernement croate à l’adhésion de la paire nordique à l’OTAN.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan insiste sur le fait que la Finlande et la Suède doivent montrer plus de respect pour les sensibilités turques au sujet du terrorisme. Il refuse de bouger sur ce qu’il dit être leur soutien présumé aux militants kurdes.

M. Erdogan accuse les deux pays de fermer les yeux sur les activités du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, interdit, même si le groupe figure sur la liste noire antiterroriste de l’Union européenne.

Avant que le Parlement croate ne ratifie la candidature des deux pays nordiques à l’OTAN, le président Milanovic – un socialiste – souhaite pour sa part une modification de la loi électorale de la Bosnie voisine en faveur des Croates de Bosnie.

Néanmoins, le Parti conservateur du premier ministre Andrej Plenkovic jouit d’une petite majorité sur les socialistes au Parlement et emporterait probablement le vote sur les candidatures de la Finlande et de la Suède à l’OTAN.

Par ailleurs, un haut responsable américain de la défense a déclaré que le Pentagone avait des discussions avec la Suède et la Finlande sur leurs besoins en matière de sécurité pour dissuader d’éventuelles actions de la Russie avant une possible adhésion à l’OTAN.

Le responsable a déclaré que le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, avait rencontré mercredi le ministre suédois de la Défense, Peter Hultqvist, et qu’ils avaient parlé de la période intérimaire.

Le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter des discussions privées du Pentagone, a déclaré que l’armée américaine travaillait en étroite collaboration avec les forces armées suédoises et finlandaises depuis des années, y compris dans le cadre de plusieurs exercices, et que d’autres exercices pourraient faire partie des garanties de sécurité supplémentaires.

Le premier ministre britannique Boris Johnson a salué leurs candidatures et a déclaré sur Twitter que «les ambitions épouvantables de Poutine ont transformé les contours géopolitiques de notre continent».

Le processus d’adhésion prend généralement 8 à 12 mois, mais l’OTAN veut agir rapidement compte tenu de la menace russe qui pèse sur les deux pays nordiques.

L’opinion publique en Finlande et en Suède a massivement changé en faveur de l’adhésion depuis que la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février.