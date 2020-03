Les droits de la personne devraient être au coeur de la réponse à la pandémie

VANCOUVER — La commissaire aux droits de la personne de la Colombie-Britannique exhorte les décideurs, les employeurs, les propriétaires et les fournisseurs de services à maintenir les principes des droits de la personne au cœur de leur réponse à la pandémie de COVID-19.

«C’est une période tellement effrayante et c’est tellement important que nous ne laissions pas notre peur se métastaser dans la discrimination», a déclaré Kasari Govender dans une entrevue.

Son bureau a récemment publié un énoncé de politique axé sur la COVID-19 qui vise à fournir des orientations en vertu du Code des droits de la personne de la Colombie-Britannique pour garantir le respect des protections des droits.

Il présente des conseils particuliers, tels que rappeler aux propriétaires qu’ils ne peuvent pas refuser un demandeur, harceler un locataire ou expulser quelqu’un qui a ou semble avoir la COVID-19.

Il stipule que les employeurs doivent adapter leurs pratiques pour les employés considérés comme particulièrement vulnérables au virus, y compris les personnes âgées ou immunovulnérables.

Il est également interdit aux propriétaires, aux employeurs et aux prestataires de services de prendre des décisions en fonction de l’origine confirmée ou apparente d’une personne d’un épicentre de la COVID-19, comme la Chine ou l’Italie.

Les parents qui ont besoin de prendre soin de leurs enfants parce que les écoles sont fermées ne peuvent pas être victimes de discrimination, et la déclaration note que les besoins supplémentaires en matière de garde d’enfants sont susceptibles d’affecter de manière disproportionnée les femmes et les parents isolés.

«Nous devons être vigilants quant à la façon dont le racisme, les inégalités économiques et le classisme, l’âgisme et la misogynie peuvent tous être des facteurs dans la façon dont les gens sont traités et comment les gens vivent la pandémie», indique-t-il.

Le moyen le plus sûr de se prémunir contre la discrimination pendant la pandémie est de veiller à ce que les politiques soient fondées sur des preuves, a fait valoir Mme Govender, ajoutant qu’il est important de lutter contre la désinformation et les hypothèses biaisées.

Sa déclaration reconnaît également que certaines personnes font face à moins d’obstacles que d’autres lorsqu’il s’agit d’accéder à un soutien et de suivre des conseils de santé publique.

La pandémie révèle également la mesure dans laquelle les gens passent à travers les mailles du filet de sécurité sociale du Canada, a déclaré Mme Govender.

«C’est une période sans précédent, donc les fissures dans nos systèmes sociaux se manifestent de manière sans précédent.»

Et la COVID-19 a également stigmatisé des activités qui sont généralement considérées comme normales, comme aller au parc ou marcher avec un ami, a souligné Kiffer Card, spécialiste en épidémiologie sociale à l’école de santé publique et de politique sociale de l’Université de Victoria.

La pandémie a donné naissance à de nouvelles normes sociales, comme celle de se protéger également dans le but de protéger les autres, mais cela peut être un défi pour ceux qui sont déjà vulnérables et mal desservis, a fait valoir M. Card.

«Je pense que cela mettra en évidence pour les gens l’importance de créer de bons systèmes de santé et sociaux en premier lieu, de sorte que lorsque des pandémies (et) des défis surviendront, nous serons réellement en mesure d’y répondre plus efficacement», a-t-il déclaré.