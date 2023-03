Les É.-U. affirment qu’un avion de guerre russe a percuté un drone américain

KIEV, Ukraine — Un avion de chasse russe a percuté mardi l’hélice d’un drone de surveillance américain au-dessus de la mer Noire dans une «violation effrontée du droit international», ce qui a conduit les forces américaines à abattre le véhicule aérien sans pilote, ont déclaré les États-Unis.

Moscou a soutenu que le drone américain avait effectué une manœuvre brusque et s’était écrasé dans l’eau à la suite d’une rencontre avec des avions de chasse russes dépêchés sur les lieux pour l’intercepter près de la Crimée. Moscou a tenu à dire que ses avions de combat n’avaient pas tiré avec leurs armes ni touché le drone.

Le président américain Joe Biden a été informé de l’incident par le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, selon le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby. Ce dernier a ajouté que les responsables du département d’État américain parleraient directement avec leurs homologues russes et «exprimeraient leurs préoccupations concernant cette interception dangereuse et non professionnelle».

Moscou a communiqué à plusieurs reprises son inquiétude concernant les vols des services de renseignement américains à proximité de la péninsule de Crimée, que la Russie a illégalement annexée à son territoire en 2014. Le Kremlin soutient qu’en fournissant des armes à l’Ukraine et en partageant des éléments du renseignement avec Kyiv, les États-Unis et leurs alliés se sont effectivement engagés dans le conflit.

M. Kirby a fait valoir que l’incident n’empêcherait pas les États-Unis de poursuivre leurs missions dans la région.

«Si le message est qu’ils veulent nous dissuader de voler et d’opérer dans l’espace aérien international au-dessus de la mer Noire, alors ce message échouera, a déclaré M. Kirby. Nous allons continuer à voler et à opérer dans l’espace aérien international au-dessus des eaux internationales. La mer Noire n’appartient à aucune nation.»

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, l’a qualifié de «violation effrontée du droit international». Il a indiqué que les États-Unis avaient convoqué l’ambassadeur de Russie pour protester et que l’ambassadrice des États-Unis en Russie, Lynne Tracy, avait fait des démarches similaires à Moscou.

Selon un communiqué du Commandement européen des États-Unis, l’un des combattants russes aurait «heurté l’hélice du MQ-9, obligeant les forces américaines à abattre le MQ-9 dans les eaux internationales». Avant l’impact, les deux avions Su-27 ont déversé du carburant et ont volé plusieurs fois devant le MQ-9 avant la collision «de manière imprudente, non respectueuse de l’environnement et non professionnelle».

Le porte-parole du Pentagone Air Force Brig, le général Pat Ryder, a déclaré que l’incident s’était produit à 7h03, heure d’Europe centrale, au-dessus des eaux internationales et bien à l’écart de l’Ukraine, après que les avions russes eurent volé à proximité du drone pendant 30 à 40 minutes. Il ne semblait pas y avoir de communication entre les avions avant la collision, a ajouté M. Ryder.

Les États-Unis n’ont pas récupéré le drone écrasé, et la Russie non plus, selon le général Ryder.