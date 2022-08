Les É-U annoncent 1 milliard $ US en armes pour l’Ukraine

WASHINGTON — L’administration Biden a annoncé lundi une nouvelle aide militaire d’une valeur d’un milliard de dollars américains à l’intention de l’Ukraine.

Il s’agira de la plus importante livraison à ce jour de roquettes, de munitions et d’armes pigées directement dans les réserves du département de la Défense, au profit des forces ukrainiennes.

Cet engagement massif de Washington survient au moment où des analystes préviennent que la Russie déplace des forces vers le sud de l’Ukraine, en prévision d’une contre-attaque anticipée de la part de Kyiv autour des villes portuaires de la région.

L’aide annoncée inclut des roquettes supplémentaires pour le système d’artillerie HIMARS, des milliers d’obus d’artillerie, des mortiers et d’autres armes. Des responsables américains ont indiqué que les systèmes HIMARS et d’artillerie ont été déterminants pour empêcher la Russie de gagner plus de terrain.

La plus récente annonce gonfle à environ 9 milliards $ US la valeur de l’aide militaire américaine accordée à l’Ukraine depuis l’invasion par la Russie, à la fin du mois de février.

La Russie tente depuis quatre mois de prendre le contrôle du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, où des séparatistes prorusses ont formé des républiques autoproclamées depuis huit ans. Les forces russes ont réalisé des progrès progressifs dans la région.