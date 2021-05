Les É.-U et la G.-B. demandent une nouvelle enquête sur les origines de la COVID-19

GENÈVE, Suisse — Les États-Unis et le Royaume-Uni intensifient leurs pressions pour que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) examine de plus près les origines possibles de la COVID-19, y compris une nouvelle visite en Chine, où les premières infections chez l’humain ont été détectées.

Les experts de l’OMS et de la Chine avaient publié en mars un premier rapport qui énonçait quatre hypothèses sur l’origine de la pandémie.

Leur scénario le plus probable: le coronavirus a sauté des chauves-souris vers l’humain via un animal intermédiaire. Par contre, la thèse voulant qu’un laboratoire ait «échappé» le virus a été jugée «extrêmement improbable».

Dans un communiqué publié tard jeudi, la mission diplomatique américaine à Genève soutient que la première phase de l’étude était «insuffisante et peu concluante».

Les Américains souhaitent «dans un délai convenable une étude de phase deux, transparente, fondée sur des preuves et dirigée par des experts, y compris en République de Chine».

Cette déclaration, publiée au milieu de l’assemblée annuelle de l’OMS à Genève, exige aussi l’accès des experts indépendants aux «données et échantillons complets et originaux» concernant la source du virus et les premiers stades de l’épidémie.

«Nous apprécions l’engagement déclaré de l’OMS à aller de l’avant avec la phase 2 de l’étude sur les origines de la COVID-19, et attendons avec impatience une mise à jour du directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus», indique le communiqué américain.

Jeudi également, l’ambassadeur britannique à Genève, Simon Manley, a déclaré que la première phase de l’étude était «toujours censée être le début du processus, pas la fin». Il a fait la même demande que les Américains, «comme le recommande le rapport des experts».

Le porte-parole de l’OMS, Tarik Jasarevic, a déclaré dans un courriel qu’une équipe technique — dirigée par Peter Ben Embarek, qui dirigeait l’équipe de l’OMS en Chine qui a corédigé le premier rapport — préparait «une proposition pour les prochaines études qui devront être réalisées». Selon M. Jasarevic, cette proposition sera présentée à M. Tedros «pour son examen» — mais il n’y a aucun échéancier pour une telle présentation.

Après la publication du premier rapport, le directeur de l’OMS avait reconnu que des études supplémentaires étaient nécessaires sur des questions telles que la détection précoce des cas et des éclosions, le rôle possible des marchés d’animaux, la transmission à travers la chaîne alimentaire et l’hypothèse des incidents en laboratoire, a rappelé M. Jasarevic.

Mardi, un représentant chinois, qui n’a pas été identifié, a déclaré à l’assemblée de l’OMS que pour Pékin, la «partie chinoise» de l’étude de recherche des origines «était terminée». Selon un interprète, il a déclaré que la Chine souhaitait une «coopération mondiale pour la recherche de l’origine», ce qui suggère que pour Pékin, la chasse devrait être menée ailleurs.

Mercredi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, est allé plus loin, suggérant que les sites américains devraient être explorés — réitérant les spéculations chinoises selon lesquelles le coronavirus aurait pu éclater ailleurs. La Chine n’a fourni aucun élément de preuve pour étayer de telles allégations.