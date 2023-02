Les É.-U. tentent d’éviter une confrontation avec le Moyen-Orient aux Nations unies

WASHINGTON — L’administration Biden s’efforce d’éviter une crise diplomatique sur l’activité de colonisation israélienne cette semaine aux Nations unies, qui menace d’éclipser et peut-être de faire dérailler ce que les États-Unis espèrent être cinq jours solides concentrés sur la condamnation de la guerre de la Russie avec l’Ukraine.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a lancé samedi deux appels d’urgence depuis la conférence de Munich sur la sécurité, à laquelle il participe dans une tentative encore infructueuse d’éviter ou de prévenir une telle confrontation. On ne sait toujours pas si une autre intervention de dernière minute pourrait sauver la situation, selon des diplomates au fait des discussions en cours qui ont parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat.

Sans donner de détails, le département d’État a déclaré dans des déclarations presque identiques que M. Blinken s’était entretenu depuis Munich avec le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour «réaffirmer l’engagement américain en faveur d’une solution négociée à deux États et l’opposition aux politiques qui mettent en danger sa viabilité».

«Le secrétaire a souligné le besoin urgent pour les Israéliens et les Palestiniens de prendre des mesures qui rétablissent le calme et notre forte opposition aux mesures unilatérales qui aggraveraient encore les tensions», indiquent les communiqués.

Aucune des deux déclarations ne mentionnait le projet de résolution du Conseil de sécurité de l’ONU exigeant l’arrêt immédiat des colonies israéliennes. Les Palestiniens veulent soumettre cette résolution à un vote lundi. Et aucune des deux déclarations n’a donné d’indication sur la fin des appels.

Mais des diplomates au courant des conversations ont déclaré que dans son appel au dirigeant Abbas, M. Blinken a réitéré une offre aux Palestiniens pour un ensemble de mesures américaines pour les inciter à abandonner ou au moins retarder la résolution.

Ces incitations comprenaient une réunion de la Maison-Blanche pour M. Abbas avec le président Joe Biden, des progrès pour la réouverture du consulat américain à Jérusalem et un programme d’aide important, ont fait savoir des diplomates.

M. Abbas était évasif, ont-ils dit, mais ils ont également suggéré qu’il ne serait pas d’accord à moins que les Israéliens n’acceptent un gel de six mois de l’expansion des colonies sur les terres que les Palestiniens revendiquent pour un futur État.

Antony Blinken a ensuite appelé le premier ministre Netanyahu, qui, selon des diplomates, était également évasif sur le gel des implantations pendant six mois. M. Netanyahu a également répété l’opposition israélienne à la réouverture du consulat, qui avait été fermé sous l’administration du président Donald Trump, ont-ils déclaré.

Opposer son veto

Les États-Unis et d’autres espéraient résoudre l’impasse dimanche, mais selon des diplomates il n’était pas clair si cela était possible.

Le drame est survenu juste avant le premier anniversaire de l’invasion russe de l’Ukraine, qui fera l’objet de sessions spéciales de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l’ONU jeudi et vendredi.

Les États-Unis s’opposent à la résolution palestinienne et sont presque certains d’y opposer leur veto. Ne pas opposer son veto comporterait un risque politique intérieur considérable pour M. Biden à l’aube de la course présidentielle de 2024 et les principaux républicains de la Chambre ont déjà mis en garde contre cela.

Mais l’administration craint également qu’en utilisant son veto pour protéger Israël, elle risque de perdre le soutien de l’organisme mondial pour les mesures condamnant la guerre de la Russie en Ukraine.

De hauts responsables de la Maison-Blanche, du département d’État et de la Mission permanente des États-Unis auprès de l’ONU ont déjà engagé une diplomatie effrénée, mais infructueuse pour tenter de persuader les Palestiniens de faire marche arrière. La nature désastreuse de la situation a incité les appels de M. Blinken samedi, ont déclaré des diplomates.

L’administration Biden a déjà déclaré publiquement qu’elle ne soutenait pas la résolution, la qualifiant «d’inutile». Mais elle a également dit la même chose à propos des récentes annonces d’expansion des colonies israéliennes.

Selon des diplomates de l’ONU, les États-Unis veulent remplacer la résolution palestinienne, qui serait juridiquement contraignante, par une déclaration présidentielle plus faible, ou au moins retarder le vote sur la résolution jusqu’après l’anniversaire de la guerre en Ukraine.

La montée palestinienne intervient alors que le nouveau gouvernement israélien de droite a réaffirmé son engagement à construire de nouvelles colonies en Cisjordanie et à étendre son autorité sur les terres que les Palestiniens recherchent pour un futur État.

Israël a capturé la Cisjordanie, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza, lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Nations unies et la plupart de la communauté internationale considèrent les colonies israéliennes comme illégales et comme un obstacle à la fin du conflit israélo-palestinien vieux de plusieurs décennies. Quelque 700 000 colons israéliens vivent en Cisjordanie et à Jérusalem-Est annexée par Israël.

Les ultranationalistes qui s’opposent à la création d’un État palestinien constituent la majorité du nouveau gouvernement israélien, qui a déclaré que la construction de colonies était une priorité absolue.

Le projet de résolution, diffusé par les Émirats arabes unis, le représentant arabe au Conseil, réaffirmerait «l’engagement indéfectible» du Conseil de sécurité en faveur d’une solution à deux États, Israël et la Palestine vivant côte à côte en paix en tant qu’États démocratiques.

Cela réaffirmerait également la disposition de la Charte des Nations unies contre l’acquisition de territoire par la force et réaffirmerait que toute acquisition de ce type est illégale.

Activités de colonisation

Mardi dernier, M. Blinken et de hauts dirigeants de Grande-Bretagne, de France, d’Allemagne et d’Italie ont condamné les plans d’Israël de construire 10 000 nouvelles maisons dans les colonies existantes en Cisjordanie et de légaliser rétroactivement neuf avant-postes. Le cabinet du premier ministre Netanyahu avait annoncé la mesure deux jours plus tôt, à la suite d’une flambée de violence à Jérusalem.

En décembre 2016, le Conseil de sécurité a exigé qu’Israël «cesse immédiatement et complètement toutes les activités de colonisation dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est». Il a souligné que l’arrêt des activités de colonisation «est essentiel pour sauver la solution à deux États».

Cette résolution a été adoptée après que l’administration du président Barack Obama s’est abstenue lors du vote, un renversement de la pratique de longue date des États-Unis consistant à protéger son proche allié Israël contre toute action aux Nations unies, notamment en opposant son veto aux résolutions soutenues par les Arabes.

Le projet de résolution soumis au Conseil est maintenant beaucoup plus court que le document de 2016, bien qu’il réitère ses points clés et une grande partie de ce que les États-Unis et les Européens ont déjà dit la semaine dernière.

Pour compliquer la situation pour les États-Unis, la résolution du Conseil de sécurité a été introduite et est soutenue par les Émirats arabes unis, un partenaire arabe des États-Unis qui a également normalisé les relations avec Israël, même s’il a adopté une position mitigée pour s’opposer à l’attaque de la Russie contre l’Ukraine.

Les États-Unis compteront sur les Émirats arabes unis et d’autres membres du Conseil favorables aux Palestiniens pour voter en faveur des résolutions condamnant la Russie pour son invasion de l’Ukraine et appelant à la fin des hostilités et au retrait immédiat de toutes les forces russes.

– Avec la collaboration de Edith M. Lederer