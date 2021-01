Les écoles du sud de l’Ontario resteront fermées jusqu’au 25 janvier

TORONTO — Toutes les écoles du sud de l’Ontario resteront finalement fermées jusqu’au 25 janvier.

Le médecin-hygiéniste en chef de la province a expliqué que cette décision avait été prise pour garantir la sécurité des élèves et du personnel des écoles, alors que les taux de COVID-19 augmentent dans le sud de la province.

Dans le cadre d’un reconfinement général en Ontario depuis le 26 décembre, tous les élèves apprennent actuellement en ligne. Les élèves du primaire dans le sud de l’Ontario devaient retourner à l’école lundi prochain, comme d’ailleurs tous les élèves du primaire et du secondaire dans le nord de l’Ontario.

Le gouvernement indique maintenant que tous les élèves du nord de l’Ontario retourneront toujours en classe lundi, même si le reconfinement qui devait être levé en fin de semaine dans cette seule région sera finalement prolongé jusqu’au 25 janvier.

Les élèves du primaire et du secondaire dans le sud de la province retourneront en classe le 25 janvier.

Le premier ministre Doug Ford a déclaré jeudi qu’il avait reçu mercredi soir de nouvelles données indiquant que les taux de positivité à la COVID-19 étaient en hausse chez les enfants.

L’Ontario signalait jeudi 3519 nouveaux cas de COVID-19 et 89 décès supplémentaires, deux sommets quotidiens pour cette province.

Des 3519 nouveaux cas, 891 sont recensés à Toronto, 568 dans sa banlieue de Peel et 457 dans celle de York. On signale aussi 208 nouveaux cas dans le comté de Windsor-Essex, 175 à Waterloo et 174 dans la région de Durham.

L’Ontario rapporte que près de 65 800 tests ont été effectués depuis la dernière mise à jour quotidienne.

Neuf autres Ontariens ont été hospitalisés, pour un total de 1472, dont 363 personnes aux soins intensifs et 242 sous respirateurs.