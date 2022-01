Les écoles ont rouvert lundi en Nouvelle-Écosse, malgré les craintes syndicales

HALIFAX — La Nouvelle-Écosse est devenue lundi la première province de l’Atlantique à rouvrir ses écoles à l’apprentissage en personne.

En raison de la menace pour la sécurité publique posée par le variant Omicron, les élèves d’environ 400 écoles publiques de la province étaient en apprentissage à distance depuis la reprise des classes après les Fêtes, le 10 janvier.

Le président du Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse, Paul Wozney, a estimé lundi que le gouvernement n’en avait pas fait assez pour garantir que les élèves et le personnel soient protégés contre la COVID-19, d’autant plus que les responsables scolaires n’effectueront pas de recherche de contacts dans les écoles.

M. Wozney soutient que certains enseignants sont invités à se présenter à l’école s’ils sont déclarés positifs, mais ne présentent pas de symptômes. Le syndicat craint surtout que la réouverture des écoles n’entraîne une augmentation des cas de COVID-19 en Nouvelle-Écosse, alors que les enfants sont le groupe le moins vacciné de la province.

La Nouvelle-Écosse a maintenant élargi l’admissibilité aux doses de rappel du vaccin pour inclure tous les adultes. De plus, les responsables de la santé affirment que plus de 55 000 places de rendez-vous pour le vaccin Pfizer seront ajoutées pour les personnes âgées de 12 à 29 ans.

Prime salariale au N.-B.

Au Nouveau-Brunswick, le gouvernement a annoncé lundi qu’il offre maintenant une prime salariale ponctuelle de 3 $ l’heure aux travailleurs qui fournissent des services aux résidents vulnérables et qui gagnent actuellement moins de 18 $ l’heure.

Selon le gouvernement, ce «complément salarial d’urgence», disponible jusqu’au 14 mars, pourrait toucher plus de 8000 travailleurs. Il s’agit du personnel des foyers de groupe, des résidences communautaires, des foyers de soins spéciaux, des refuges pour sans-abri et des maisons de transition, mais aussi les travailleurs de soutien à domicile qui prodiguent des soins directs en personne aux aînés, aux adultes et aux enfants.

On vise aussi les travailleurs d’intervention en matière de violence familiale, ainsi que les travailleurs des banques alimentaires et des soupes populaires.

