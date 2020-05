Les écoles primaires du Grand Montréal resteront fermées jusqu’en septembre

MONTRÉAL — La réouverture des écoles primaires du Grand Montréal est reportée encore une fois: le premier ministre François Legault a annoncé qu’elles demeureront fermées jusqu’à la prochaine rentrée scolaire, en septembre.

Comme la région du Grand Montréal ne répond pas aux conditions de déconfinement, le premier ministre a déclaré qu’il n’avait pas le choix de prendre cette décision: il n’y a pas encore une baisse significative des décès, et il manque de personnel dans les hôpitaux pour s’occuper des malades.

«Le problème, ce n’est pas le nombre de lits, c’est le personnel», a dit le premier ministre lors d’un point de presse à Montréal, jeudi, en compagnie de la mairesse de la ville, Valérie Plante.

Ainsi, le retour en classe pour le primaire prévu le 25 mai n’aura pas lieu.

«Pour les enfants, ce n’est pas mon premier choix. Ce n’est pas bon, surtout pour les enfants avec des difficultés d’apprentissage», a dit M. Legault.

En septembre, une certaine période de temps sera dédiée à rattraper le retard, a-t-il promis.

Les services de garde, qui devaient aussi rouvrir le 25 mai, voient quant à eux le délai prolongé jusqu’au 1er juin, si les conditions s’y prêtent.

Finalement, le cas des commerces demeure problématique.

Le premier ministre et Mme Plante sont bien au fait des inquiétudes des entrepreneurs et des commerçants, qui voient les commerces du reste du Québec reprendre leurs activités, en plus des grandes surfaces qui constituent à leurs yeux une concurrence déloyale.

M. Legault a affirmé garder le cap avec la date du 25 mai, mais souligne que les conditions doivent s’améliorer dans le Grand Montréal. Un autre report n’est pas exclu.

L’une des façons d’améliorer la situation est de voir plus de gens adopter le port du masque lorsqu’ils sortent de chez eux, notamment dans les épiceries et les transports en commun, a-t-il souligné. La réticence des gens à le faire pourrait entraîner un report de l’ouverture des commerces.

Le gouvernement du Québec va également aider financièrement Montréal et les municipalités de la communauté métropolitaine afin de distribuer des masques aux populations vulnérables et aux usagers du transport en commun.

Jeudi, les autorités sanitaires ont annoncé que le coronavirus a fauché 131 vies de plus au Québec, pour un total de 3351 morts.

Le premier ministre s’est réjoui de l’augmentation du nombre de tests de dépistage effectués. Avec 13 291 personnes testées — la majorité à Montréal — on se rapproche de l’objectif de 14 000 de tests à chaque jour, a-t-il souligné.

M. Legault avait aussi une autre nouvelle à annoncer: les Forces armées canadiennes ont confirmé que leurs soldats continueront de prêter main-forte dans les CHSLD de la province jusqu’au 12 juin.