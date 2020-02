Les écoles talmudiques ouvrent toutes les portes, selon un leader hassidique

MONTRÉAL — Le président de l’Association hassidique juive pour l’enseignement à la maison a soutenu lundi en Cour supérieure que l’éducation talmudique rigoureuse offerte par la communauté hassidique prépare quand même les élèves à toutes les carrières possibles.

Abraham Ekstein témoigne dans le recours intenté par Yochonon Lowen et Clara Wasserstein, deux anciens membres de la communauté juive ultra-orthodoxe de Boisbriand. Les plaignants soutiennent que le gouvernement du Québec et plusieurs écoles hassidiques ne leur ont pas assuré une éducation appropriée, en violation de la Loi sur l’instruction publique.

M. Lowen et Mme Wasserstein, un couple marié dans la quarantaine, allèguent que les écoles juives privées gérées par la communauté Tash à Boisbriand, au nord de Montréal, ne les ont nullement préparés à la vie dans le monde extérieur.

M. Ekstein a soutenu lundi que la communauté hassidique au Québec enseigne aux enfants à être analytiques et à penser logiquement — des compétences qui, selon lui, sont essentielles pour pratiquer à peu près n’importe quel métier. Mais en contre-interrogatoire, il a admis que l’enseignement talmudique était réservé aux seuls garçons.

Il a par ailleurs soutenu qu’en vertu de règles plus strictes adoptées plus tard, les membres des communautés juives ultra-orthodoxes au Québec doivent désormais inscrire leurs enfants comme «élèves à la maison», et l’enseignement qu’ils reçoivent est surveillé par le ministère de l’Éducation.

Le couple Lowen-Wasserstein, qui a quitté la communauté hassidique Tash en 2010, ne réclame pas de dommages et intérêts: il veut toutefois «éviter que des générations futures d’enfants subissent ce qu’ils ont subi et demandent donc une déclaration à l’effet que le gouvernement du Québec, la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, les écoles (hassidiques) et le rabbin Elimelech Lowy violent le droit des enfants de leur communauté de recevoir l’éducation à laquelle ils ont droit».