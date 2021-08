Les effets de l’ouragan Henri pourraient se faire ressentir en Nouvelle-Écosse

MONTRÉAL — Un bulletin d’information sur les cyclones tropicaux a été émis pour la Nouvelle-Écosse par le Centre canadien de prévision des ouragans alors la tempête tropicale Henri devrait se déplacer de plus en plus vite vers la région de Nouvelle-Angleterre en fin de semaine et s’intensifier jusqu’au statut d’ouragan.

Les États américains sur la trajectoire projetée d’Henri ont commencé à se préparer pour affronter leur premier ouragan en 30 ans.

Il est encore possible qu’Henri atteigne l’intensité d’un ouragan de catégorie 2 lorsqu’il se trouvera à l’est de la Virginie. Il devrait ensuite ralentir en s’approchant de Cape Cod, précise l’avis du Centre canadien de prévision des ouragans.

«Dès qu’Henri gagnera des eaux plus froides, le système faiblira plutôt rapidement, puis il se déplacera lentement vers l’est ou le nord-est sur la Nouvelle-Écosse ou juste au sud de celle-ci. Un scénario semblable à celui de l’ouragan Edouard (1996) semble moins probable à l’heure actuelle», précise l’avis du Centre canadien de prévision des ouragans.

La tempête ne devrait pas avoir d’effet direct sur la météo dans l’est du Canada avant lundi ou mardi.

«À ce stade, on dirait qu’il pourrait simplement occasionner des vents légers à modérés et un peu de pluie. Un ressac plus puissant que la normale se formera le long de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse cette fin de semaine», selon Environnement et Changement climatique Canada.