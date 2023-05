Les efforts reprennent pour rapatrier deux femmes et trois enfants détenus en Syrie

OTTAWA — Un avocat qui œuvre pour le rapatriement de Canadiens détenus en Syrie a déclaré qu’il y avait de nouvelles informations concernant les deux femmes et trois enfants qui étaient censés rentrer au Canada le mois dernier.

Lawrence Greenspon affirme qu’Affaires mondiales Canada a confirmé que le ministère avait récemment été en contact avec les autorités kurdes du nord-est de la Syrie au sujet de ces cinq Canadiens et Canadiennes.

Me Greenspon soutient que le ministère a obtenu l’assurance que les autorités kurdes aideraient Ottawa à faciliter leur rapatriement – comme ils l’avaient fait en avril pour 14 autres Canadiens.

À ce moment-là, les deux femmes et leurs trois enfants qui sont toujours là-bas n’avaient pas pu se présenter pour leur vol de rapatriement vers le Canada.

L’avocat ajoute qu’aucun échéancier n’a été précisé, mais il estime que cette nouvelle donne aux familles des deux femmes et des trois jeunes l’espoir d’un rapatriement prochain.

Affaires mondiales n’a pas répondu dans l’immédiat aux demandes de commentaires dans ce dossier.

Me Greenspon avait conclu en janvier un accord avec le gouvernement fédéral pour rapatrier un total de six femmes et 13 enfants canadiens qui faisaient partie d’une poursuite contre Ottawa devant les tribunaux. Quatre femmes et 10 enfants canadiens sont rentrés au pays le 6 avril.