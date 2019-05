Les électeurs appelés aux urnes pour une partielle fédérale en C.-B.

NANAIMO, C.-B. — Les électeurs se rendront aux urnes, lundi, pour élire un député dans la circonscription de Nanaimo-Ladysmith, en Colombie-Britannique, un scrutin qui pourrait être un indicateur des élections fédérales d’octobre.

Les chefs des libéraux, conservateurs, verts, néo-démocrates et du parti populaire du Canada ont tous visité la circonscription depuis le déclenchement de l’élection partielle.

David Black, expert en communications politiques à la Royal Roads University de Victoria, a noté que cela souligne l’importance du vote, à quelques mois de l’élection fédérale.

Il a ajouté que les partis utilisent sans doute l’élection partielle comme une étude sur le message politique à passer avant les élections générales du 21 octobre.

La néo-démocrate Sheila Malcolmson a démissionné de son poste en janvier pour se présenter avec succès pour le NPD dans la circonscription provinciale.

Le taux de participation avait été de 75 pour cent lors de sa victoire dans la circonscription fédérale en 2015, et selon M. Black, une participation aussi élevée peut se traduire par une course moins prévisible.

Mme Malcolmson l’avait emporté avec 33 pour cent des voix, tandis que les candidats libéraux et conservateurs avaient reçu un soutien de plus de 23 pour cent et que le candidat vert avait recueilli près de 20 pour cent des voix.

Sept candidats se disputent la circonscription: le néo-démocrate Bob Chamberlin, Jennifer Clarke du Parti populaire du Canada, la libérale Michelle Corfield, le conservateur John Hirst, Jakob Letkemann de l’Alliance nationale des citoyens, Paul Manly du Parti vert et Brian Marlatt du Parti progressiste canadien.