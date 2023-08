Les électeurs de Jean-Talon sont appelés aux urnes le 2 octobre

QUÉBEC — Les électeurs dans la circonscription de Jean-Talon, à Québec, éliront un nouveau député le 2 octobre prochain.

L’élection complémentaire a été officiellement déclenchée, mercredi, à l’issue de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres.

Six candidats sont sur les rangs: Marie-Anik Shoiry (Coalition avenir Québec), Élise Avard Bernier (Parti libéral du Québec), Olivier Bolduc (Québec solidaire), Pascal Paradis (Parti québécois), Jesse Robitaille (Parti conservateur du Québec) et Martine Ouellet (Climat Québec).

Cette élection partielle est rendue nécessaire à la suite du départ de la vie politique, le 31 juillet dernier, de la députée caquiste Joëlle Boutin.

«Plus de 200 bénévoles»

Québec solidaire (QS) n’a pas tardé à réagir au lancement de la campagne. Olivier Bolduc assure être à la rencontre des électeurs sur le terrain depuis trois semaines.

«La réponse est excellente en ce moment. On a plus de 200 bénévoles inscrits. Ça, c’est plus que l’année passée en campagne électorale générale», soutient-il.

M. Bolduc tentera pour une troisième fois de se faire élire sous la bannière solidaire dans Jean-Talon. En 2022, il avait terminé deuxième avec 24 % des voix.

La bataille s’annonce toutefois difficile pour lui. Selon l’agrégateur de sondages Qc125, c’est une course à deux qui se dessine entre le Parti québécois et la Coalition avenir Québec.

Jean-Talon était un château fort libéral jusqu’à l’arrivée de la caquiste Joëlle Boutin, en 2019.

Le coût estimé d’une élection complémentaire est de 585 000 $. Ce sera la quatrième partielle dans Jean-Talon depuis 2008.