Les élections américaines ont été plus «googlées» que le coronavirus au Canada

Google Canada indique que c’est le terme «élections américaines», plus que «coronavirus», qui aura été tapé le plus souvent cette année par les Canadiens dans son moteur de recherche.

Le joueur de basketball américain Kobe Bryant, mort en janvier dans un accident d’hélicoptère, vient en troisième place, suivi de la plateforme de visioconférence «Zoom» et des «Raptors», l’équipe de basketball de Toronto.

Les termes «PCU» et son acronyme anglais «CERB», pour Prestation canadienne d’urgence, le leader nord-coréen Kim Jong-un et l’actrice américaine Naya Rivera, morte noyée cet été, figurent également parmi les 10 premiers mots clés les plus recherchés.

La politique américaine revient compléter la liste, avec «Joe Biden» et «Trump vs Biden» en neuvième et dixième places.

Dans la section «nouvelles canadiennes», les plus consultées sur Google ont été: le titre boursier d’Air Canada, la tuerie d’avril en Nouvelle-Écosse, le prolongement de la PCU et «conférence de presse de Justin Trudeau».