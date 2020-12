Les élus du Congrès irrités alors que Trump menace d’imposer son veto

WASHINGTON — Le président Donald Trump met fin à sa relation avec le Congrès avec une autre démonstration de force, menaçant d’imposer son veto sur un projet de loi de défense extrêmement populaire à moins que les législateurs ne répriment les grandes entreprises technologiques qui selon lui auraient été biaisées contre lui lors de l’élection présidentielle.

M. Trump réclame l’abrogation dudit article 230, qui protège Twitter, Facebook et d’autres de la responsabilité sur le contenu. Sa plainte est un cri de guerre des conservateurs — et de certains démocrates — qui disent que les géants des médias sociaux les traitent injustement.

Mais l’intervention de cette question technologique complexe menace de bousculer l’adoption d’un projet de loi de défense d’envergure, que le Congrès est fier d’avoir adopté sans faille pendant un demi-siècle. M. Trump a presque saboté la législation avec une menace de veto antérieure sur des plans visant à cesser d’autoriser les bases militaires à porter le nom de dirigeants confédérés.

C’est un autre exemple de la volonté effrontée du président de saper le Congrès, même ses alliés, pour imposer son point de vue au cours de ses derniers mois au pouvoir.

Mercredi, une coalition bipartisane de la Chambre des représentants et du Sénat n’a pas caché sa colère.

«Nous avons travaillé dur à travers près de 2200 articles pour parvenir à un compromis sur des questions importantes affectant notre sécurité nationale et nos militaires», ont déclaré les représentants Adam Smith et Mac Thornberry, le président et républicain principal du Comité de la Chambre sur les services armés, dans un communiqué.

Dans une rare réprimande commune, ils ont rappelé que «pendant 59 années consécutives», la Loi sur l’autorisation de la défense nationale a été adoptée parce que les législateurs et les présidents ont accepté de mettre de côté leurs propres préférences «et de faire passer les besoins de notre personnel militaire et de la sécurité américaine en premier».

«Il est temps de faire cela encore», ont-ils plaidé.

Le puissant président républicain du Comité des forces armées du Sénat des États-Unis, le sénateur James Inhofe, dit avoir parlé avec M. Trump pour lui expliquer que ce n’était pas l’occasion de débattre des géants de la technologie.

«Je suis d’accord avec ses sentiments — nous devrions en supprimer 230, a souligné M. Inhofe. Mais on ne peut pas faire ça dans ce projet de loi.»

Bien que la raison devrait l’emporter, la menace de veto de M. Trump dans les derniers mois de son administration est sa dernière tentative de contourner les normes. Qu’il s’agisse de retirer de l’argent des bases militaires pour construire le mur frontalier avec le Mexique ou d’installer ses candidats à un poste administratif sans confirmation du Sénat, le président Trump a coupé l’herbe sous le pied au pouvoir législatif comme peu d’autres ces derniers temps.

«Le président semble déterminé à remplir chacun de ses jours restants au pouvoir avec pétulance, amertume, intérêt personnel», a déclaré le leader démocrate Chuck Schumer lors d’un discours au Sénat.

La porte-parole de la Maison-Blanche, Kayleigh McEnany, a assuré mercredi que le président était sérieux à propos de sa menace.

«Il fera pression sur le Congrès pour qu’il intensifie sa tâche, a-t-elle déclaré à la Maison-Blanche. Twitter est devenu un éditeur, choisissant de vérifier le contenu. Et quand vous êtes un éditeur, il y a certaines responsabilités avec ça et vous ne devriez pas être à l’abri de toute responsabilité.»

D’anciens présidents ont déjà menacé d’imposer leur veto sur les projets de loi de défense, qui fixent la politique annuelle avec les niveaux de troupes, les priorités en matière d’équipement, les augmentations de salaire et d’autres questions.

Il s’agit généralement d’une mesure largement bipartite, l’une des rares au Congrès. Au cours de l’été, le Sénat a adopté sa version à 86 contre 14, tandis que la Chambre l’a également approuvée, l’opposition venant principalement des flancs progressistes et conservateurs.

Mercredi, les deux chambres ont annoncé un accord bicaméral avant les votes finaux.

Lorsque M. Trump a évoqué pour la première fois un veto pour conserver les noms de base confédérés, le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows, a proposé un compromis qui insérerait à la place une nouvelle disposition abrogeant l’article 230.

Les alliés de Donald Trump au Capitole, dont le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, se sont insurgés contre les entreprises de médias sociaux, en particulier pendant les élections houleuses de novembre.

Certains démocrates, y compris M. Schumer, conviennent que l’article 230 pourrait être réexaminée, même s’ils ne sont pas d’accord avec la tactique du président Trump consistant à l’attacher au projet de loi sur la défense.