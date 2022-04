Les élus fédéraux tranchent que la Russie commet des actes de génocide

OTTAWA — La Chambre des communes a adopté à l’unanimité une motion faisant en sorte qu’elle «reconnaît que la Fédération de Russie commet des actes de génocide contre le peuple ukrainien».

Le texte présenté par la porte-parole néo-démocrate en matière d’affaires internationales, Heather McPherson, a obtenu mercredi le consentement unanime des députés présents et a ainsi été entériné.

La motion mentionne que la Russie a commis des «atrocités de masse» et «des cas systématiques de meurtre délibéré de civils ukrainiens».

La députée McPherson s’est réjouie que sa motion soit adoptée, affirmant avoir dû faire face à des tentatives d’en édulcorer le contenu.

Elle voit cette reconnaissance de la présence d’un génocide comme «un premier pas».

«Ce n’est pas suffisant de simplement déclarer. (…) Des actions sont nécessaires et il y a tellement plus que le Canada peut faire», a-t-elle dit en mêlée de presse.

Elle a invité du même souffle le gouvernement Trudeau à serrer la vis en matière de sanctions contre le régime de Vladimir Poutine ainsi qu’à apporter davantage d’aide humanitaire aux Ukrainiens.

«Nous devons financer la Cour pénale internationale et en faire plus pour nous assurer (qu’elle) a tous les outils et ressources nécessaires pour enquêter et tenir responsable (ceux qui sont derrière) ce génocide», a poursuivi Mme McPherson.