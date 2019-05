Les élus québécois sont ouverts, contrairement à ce que dit un maire albertain

QUÉBEC — Les élus du Québec sont ouverts à évaluer un projet de pipeline, contrairement à ce que dénonce un maire albertain qui les traite de bornés mal informés.

Le préfet de la MRC Argenteuil et maire du canton de Gore, Scott Pearce, s’est ainsi insurgé vendredi contre les déclarations incendiaires du maire de Medicine Hat en Alberta, Ted Clugston, qui a décidé de boycotter le congrès annuel en cours de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), parce qu’il se déroule à Québec.

Dans une entrevue avec La Presse canadienne diffusée jeudi, M. Clugstone a dit qu’il ne servait à rien de discuter avec les élus québécois qui bloquent les projets d’oléoduc et font de la désinformation depuis plus de 40 ans, parce qu’ils sont «ignorants».

«Je n’écouterai pas le seul imbécile qui a le comportement d’un enfant», a répliqué M. Pearce, vendredi après-midi, en marge du congrès de la FCM, en faisant remarquer que 369 autres élus de l’Alberta avaient décidé de participer aux assises. M. Pearce est vice-président du caucus du Québec à la FCM et membre du conseil d’administration de la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

C’est un «comportement inacceptable», a-t-il poursuivi, en plaidant qu’il ne faut pas agir de façon «émotionnelle» en cherchant la chicane dans le dossier du transport des hydrocarbures.

«Je ne veux pas nuire aux Albertains», a assuré M. Pearce: si un nouveau projet d’oléoduc est sur la table, il se dit prêt à l’examiner, et d’autres élus municipaux du Québec sont aussi ouverts, a-t-il évoqué.

«Je suis assez ouvert, qu’on propose un projet et on va le regarder. (…) Si on veut être sérieux, on peut écouter ce qu’il (le promoteur) propose. Cependant, de seulement dire non à tout, je pense qu’on ne peut pas faire ça comme ça, il faut être ouvert à des idées.»

On vit dans un monde où les hydrocarbures sont encore nécessaires actuellement, a-t-il argué, et le transport ferroviaire n’est pas l’idéal, parce qu’un train est un «pipeline qui roule à 100 kilomètres-heure».

«Il n’y a pas de solution magique», a laissé entendre le maire de Gore.

Cependant, si des entreprises veulent faire passer une canalisation, il y aura des conditions et les Québécois ont le droit d’être exigeants, a-t-il insisté.

Il faut des redevances pour toutes les municipalités où le pipeline passe, il faut une évaluation en bonne et due forme du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), même si le projet relève de l’Office national de l’énergie (ONE) fédéral, et il faut de l’acceptabilité sociale, a énoncé le préfet de la MRC Argenteuil.