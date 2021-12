Les Émirats suspendent les discussions avec Washington sur un gros contrat militaire

WASHINGTON — Les Émirats arabes unis ont suspendu, mardi, les négociations sur un contrat de 23 milliards $ US pour l’achat de chasseurs F-35, de drones armés et d’autres équipements de fabrication américaine – un rare différend entre Washington et un allié clé des États-Unis dans le golfe Persique.

L’ambassade des Émirats à Washington a déclaré qu’elle «suspendrait les discussions» avec les États-Unis, bien que les rencontres au Pentagone cette semaine entre les deux parties sur d’autres questions se dérouleront comme prévu.

«Les États-Unis demeurent le fournisseur privilégié pour l’équipement militaire de pointe et les discussions sur le F-35 pourraient être éventuellement reprises», a précisé l’ambassade dans un communiqué.

La vente proposée de 50 avions de chasse F-35 aux Émirats arabes unis est intervenue à la fin de l’administration de l’ex-président Donald Trump, à l’issue d’un accord qui a vu les Émiratis reconnaître officiellement l’État d’Israël. L’administration du président Joe Biden a suspendu cet accord après son entrée en fonction, en partie à cause des critiques des Émirats arabes unis et de l’Arabie saoudite pour leur guerre de plusieurs années au Yémen, qui a déclenché l’une des pires crises humanitaires au monde et qui se poursuit aujourd’hui.

L’accord comprend également 18 systèmes de drones avancés et un ensemble de munitions air-air et air-sol.

Les responsables émiratis blâment l’insistance américaine pour des restrictions sur la manière et l’endroit où les F-35 pourraient être utilisés. Ils soutiennent qu’il s’agit d’une violation de la souveraineté des Émirats arabes unis.

Le département d’État américain a déclaré dans un communiqué que l’administration «reste attachée aux ventes proposées (…) même si nous poursuivons les consultations pour nous assurer que nous avons une compréhension mutuelle claire des obligations et des actions des Émirats avant, pendant et après la livraison».

Une personne proche du dossier a déclaré que les États-Unis pensaient que la décision des Émiratis était en fait une tactique de négociation pour essayer de faire avancer les négociations. La personne, qui n’était pas autorisée à commenter, a déclaré que la lettre des Émirats arabes unis informant les États-Unis de la suspension avait été écrite par un responsable de niveau relativement bas dans la hiérarchie.

C’est le Wall Street Journal qui a d’abord révélé la suspension des négociations.

Les Émirats arabes unis travaillent depuis longtemps avec les États-Unis sur la lutte contre le terrorisme et ont autorisé l’entrée de personnes fuyant l’Afghanistan lors du retrait chaotique des États-Unis plus tôt cette année. Mais les tensions entre Washington et Abou Dhabi se sont intensifiées à cause de la coopération croissante des Émirats arabes unis avec la Chine.

La semaine dernière, un haut diplomate émirati a reconnu que son pays avait stoppé la construction d’une installation chinoise dans un port d’Abou Dhabi que Washington considérait comme une base militaire. Le Wall Street Journal avait le premier révélé la présence de cette installation présumée.

«Nous avons pris ces préoccupations américaines en considération et nous avons interrompu les travaux sur les installations», a déclaré le diplomate Anwar Gargash lors d’une réunion de l’Arab Gulf States Institute à Washington. «Mais notre position reste la même: ces installations n’étaient pas vraiment des installations militaires.»

Il a décrit les discussions entre les Émirats arabes unis et les États-Unis comme «assez franches».