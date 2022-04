Les émissions de GES du gouvernement fédéral ont diminué de plus de 20 % en deux ans

OTTAWA — Les émissions de gaz à effet de serre (GES) produites par le gouvernement fédéral lui-même ont diminué de plus de 20 % au cours des deux dernières années et sont déjà inférieures à l’objectif de 2025, indique le commissaire à l’environnement.

Dans son rapport d’audit sur la «Stratégie pour un gouvernement vert», qui a maintenant cinq ans, Jerry DeMarco souligne toutefois qu’Ottawa ne rend toujours pas compte de ses émissions indirectes, et n’inclut pas non plus les sociétés d’État dans ses rapports ou sa planification.

La «Stratégie pour un gouvernement vert» du Canada comprend notamment des objectifs de réduction des émissions des immeubles appartenant au gouvernement fédéral et des véhicules de son parc automobile.

Les rapports sur les progrès réalisés en 2020-2021 montrent que le gouvernement fédéral a émis environ 1938 millions de tonnes de GES, contre 2459 en 2018-2019 — une baisse de 21 % sur deux ans.

Ce bilan inclut la baisse, due en grande partie à la pandémie, des émissions des voyages en avion des employés du gouvernement: ces émissions sont passées de 252 kilotonnes en 2018-2019 à seulement 23 kilotonnes deux ans plus tard, en 2020-21.

M. DeMarco affirme que moins d’un tiers des ministères qui possèdent des biens immobiliers ou un parc d’au moins 50 véhicules disposent d’un plan de réduction de leurs émissions. Le vérificateur exhorte le gouvernement à produire des rapports plus clairs sur les émissions, et à inclure dans ses stratégies les sociétés d’État et les émissions indirectes de GES.